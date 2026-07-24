الجيش الإيراني يعلن إستهداف قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين والأزرق بالأردن

أعلن الجيش الإيراني استهدافه بمسّيرات آرش قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين حيث تم قصف خزانات وقود وأماكن إقامة القوات الأمريكية بالقاعدة .



وأشار الجيش الإيراني في بيان إلى استهداف حظائر الطائرات وأماكن إقامة الجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن وذلك بواسطة مسّيرات آرش.

وشدد الجيش الإيراني على أن أي إجراء يتخذ ضد مصالحه القانونية سيقوض الأمن والمصالح الاقتصادية لباقي دول المنطقة.



وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ الليلة الثالثة عشرة على التوالي من الضربات الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، في إطار حملة عسكرية قالت إنها تستهدف إضعاف قدرات الحرس الثوري الإيراني.



وأوضحت "سنتكوم" أن العمليات جاءت بعد استكمال ضربات الليلة الثانية عشرة، والتي استمرت نحو خمس ساعات، وشملت استهداف منشآت بحرية، ومستودعات للصواريخ والطائرات المسيّرة، ومواقع للمراقبة الساحلية، إلى جانب أنظمة الدفاع الجوي.



وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن هذه الضربات تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تقليص قدرة إيران على تهديد الملاحة البحرية والسفن التجارية في المنطقة.

وبحسب البيان، شاركت في العمليات قاذفات استراتيجية من طراز B-1، إلى جانب طائرات مسيّرة وسفن حربية ومنصات عسكرية أخرى، حيث استهدفت مراكز قيادة وسيطرة، ومواقع للدفاع الجوي، وعدداً من المنشآت والبنى التحتية العسكرية.