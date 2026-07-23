في أول ظهور لـ عموتة.. الأهلي يكتسح النصر القاهري بخماسية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره النصر القاهري بنتيجة 5-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

أقيمت المباراة في السادسة مساءً على ملعب الأهلي بمدينة نصر، وشهدت الظهور الأول للأهلي تحت قيادة مديره الفني الجديد المغربي الحسين عموتة.

وسجل خماسية الأهلي كل من جراديشار «هدفين»، وحسين الشحات، وعلي محمود، وأشرف بن شرقي، بواقع هدف لكل لاعب، بينما أحرز النصر هدفه الوحيد خلال اللقاء.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث من المقرر أن يخوض مباراة ودية أخرى أمام فريق لافيينا، أحد أندية الدرجة الثانية، يوم 30 يوليو الجاري.