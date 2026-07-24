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إدارة ترامب تفرض رسوما جمركية على روسيا 12.5% ​
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إدارة ترامب تفرض رسوما جمركية على روسيا 12.5% ​

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أعلنت الولايات المتحدة فرض تعريفة جمركية بنسبة 12.5% ​​على البضائع المستوردة من روسيا، في أحدث موجة من الرسوم التي تقررها إدارة الرئيس دونالد ترامب.


أُضيفت روسيا إلى قائمة الدول الخاضعة لهذه التعريفة الجمركية، ويبدأ سريان هذه التعريفات في 24 يوليو الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.


وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% و12.5% على 60 شريكا تجاريا، من بينهم الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية مزاعم "التساهل في تطبيق" حظر العمل القسري.


وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي ترامب لتحقيق رؤيته الانتخابية المتمثلة في فرض رسوم جمركية شبه عالمية، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الماضي الرسوم التي فرضها ترامب العام الماضي والتي تراوحت بين 10% و50%.

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