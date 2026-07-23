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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استثناء لليونان يمهد لإقرار الحزمة 21 من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا

عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا
عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا
أ ش أ

توصلت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى اتفاق بشأن الحزمة الـ21 من العقوبات على روسيا، بعد التوصل إلى تسوية تسمح لليونان بمواصلة شحن الغاز الروسي إلى دول خارج الاتحاد بموجب العقود الموقعة قبل اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، مع حظر إبرام أي عقود جديدة.

كما اتفق الاتحاد على تجميد سقف سعر النفط الخام الروسي عند 44.10 دولارا للبرميل لمدة 12 شهرا، بعدما تخلت اليونان عن اعتراضها على القرار مقابل الإبقاء على الاستثناء الخاص بعقود شحن الغاز الطبيعي المسال، الذي يحمي العقود القائمة لشركات الشحن اليونانية مع شركة نوفاتيك الروسية.

وتتضمن الحزمة الجديدة توسيع العقوبات لتشمل سفنا إضافية ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، وحظر تعامل 32 بنكا روسيا مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب فرض قيود على دخول بعض الأشخاص الذين سبق لهم الخدمة في القوات المسلحة الروسية إلى أراضي الاتحاد.

وفي المقابل.. أسقط الاتحاد الأوروبي من الحزمة المقترح الخاص بحظر صادرات الأسماك الروسية، بعد اعتراضات من قطاع صيد الأسماك في عدد من الدول الأعضاء.

الاتحاد الأوروبي العقوبات روسيا الغاز الروسي

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