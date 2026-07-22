خطوة بخطوة.. كيف تسجل في الصف الأول الثانوي 2026؟

يتزايد بحث طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور عن رابط التقديم للصف الأول الثانوي (عام وفني) للعام الدراسي 2026-2027، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن التقديم متاح حصريًا إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي باستخدام البريد الموحد، حيث يقوم الطالب بتسجيل رغباته وفقًا لمجموعه والتنسيق المعلن بمحافظته، مع مراعاة النطاق الجغرافي للمدارس.



رابط تقديم الصف الأول الثانوي

بدأ تسجيل رغبات الصف الأول الثانوي 2027 إلكترونيًا، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور تقديم الرغبات عبر الموقع الرسمي المخصص من وزارة التربية والتعليم بالضغط هــنــــــــا، مع إمكانية تعديل الرغبات خلال فترة التقديم وقبل غلق باب التسجيل.

ويستمر التقديم خلال الفترة من اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، حتى يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2026.



خطوات تسجيل رغبات تنسيق الصف الأول الثانوي 2026-2027

يمكن للطالب أو ولي أمره تسجيل رغبات تنسيق الصف الأول الثانوي سواء الثانوية العامة أو الفنية أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية، من خلال الدخول على رابط تقديم الصف الأول الثانوي بالضغط هنـــــــــا، وإتباع خطوات التقديم التالية:

- تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

- الدخول إلى الحساب الشخصي للطالب https://office365.emis.gov.eg/dashboard

- التأكد من ظهور بيانات الطالب ومراجعتها ثم الضغط على الدخول إلى التنسيق.

- الضغط على المزيد للاطلاع على معلومات تنسيق الثانوية العامة.

- مراجعة خريطة التنسيق لمعرفة الحد الأدنى المعلن في كل محافظة.

- الضغط على أيقونة ملء الرغبات واختيار نوع التعليم الثانوي حسب مجموع الطالب.

- الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات قبل حفظها النهائي لضمان تقديم طلب التسجيل الإلكتروني.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي 2027

بعد الانتهاء من خطوة التسجيل الإلكتروني للتقديم في الصف الأول الثانوي، سيتم الرد على الطالب بالموافقة على المدرسة المستوفاة للشروط المعلنة من حيث المجموع والتوزيع الجغرافي الخاص بالطالب، وفي هذه الحالة سيتعين على الطالب وولي أمره التوجه إلى المدرسة لتقديم الأوراق يدويًا للإدارة لإثبات قيد الطالب قبل موعد العام الدراسي الجديد 2026-2027، وتندرج الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي فيما يلي:

- استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية.

- شهادة ميلاد أصل+ صورتين.

- طابع مهن تعليمية، وطابع التمويل والمشروعات التعليمية، وطابع تنمية موارد

- 4 صور شخصية حديثة للطالب.

- إيصال سداد المصروفات الدراسية التي سيتم دفعها إلكترونيًا بمكتب البريد + صورة.

- سداد رسم القيد والتسجيل بالبريد.

- صورتين من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- في حالة وفاة ولي الأمر ترفق شهادة الوفاة وصورتين منها.

- إقرار الوصاية للأم + 2 صوره لبطاقة الرقم القومي للأم باعتبارها ولي أمر الطالب.

- في حالة وفاة ولي الأمر ترفق شهادة الولاية التعليمية الحاصلة عليها الأم باعتبارها ولي أمر الطالب.