محادثات إسرائيلية لبنانية في إيطاليا 4 أغسطس

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الأربعاء، عن عقد جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، برعاية أمريكية، في إيطاليا يوم 4 أغسطس.

وقال تاجاني أمام البرلمان: "سنستضيف جلسة حوار أخرى في 4 أغسطس"، وذلك عقب جولة من المحادثات بين وفدي البلدين في روما الأسبوع الماضي.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم الأربعاء من بلدة زوطر الغربية، غداة انتشار الجيش اللبناني فيها، أن بيروت ستواصل «حشد» الجهود كافة من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد، بموجب الاتفاق الإطاري الذي وقعه البلدان.

وقال سلام بعد غرسه العلم اللبناني في ساحة البلدة التي وصل إليها بمواكبة من الجيش «سنواصل حشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين الانسحاب الكامل من كامل الأراضي اللبنانية».