السعودية.. إطلاق تنبيه زوال الخطر في الدمام والتشديد على تجنب التجمهر

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، إطلاق تنبيه زوال الخطر في الدمام، مشددة على ضرورة تجنب التجمهر .

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، أطلقت إنذارًا مبكرًا عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للتحذير من خطر في الدمام، مشددة على ضرورة اتباع عدة إرشادات، منها الالتزام بالهدوء واتباع التعليمات الرسمية.

ودعت كذلك إلى ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن داخل مبنى أو غرفة داخلية بعيدًا عن النوافذ والبقاء فيه حتى زوال الخطر، وعدم الخروج من المنزل أو المبنى حتى زوال الخطر.

كما أكدت على ضرورة الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج وعدم الوقوف في الشرفات أو الأسطح، داعية المتواجدين في الخارج إلى الدخول لأقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب، وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا، والابتعاد عن المواقع الخطرة.

وأشارت إلى أنه وفي حال وصول رسالة التحذير وكان المرء في المركبة فيجب عليه التوقف على جانب الطريق بعيدًا عن الجسور والمباني الشاهقة، والاتصال برقم الطوارئ 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و998 في بقية مناطق المملكة عند ملاحظة الخطر.