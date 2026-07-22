فضيحة تجسس.. الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامات لمدرب ساوثهامبتون

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء توجيه اتهامات لتوندا إيكرت مدرب ساوثهامبتون في فضيحة تجسس.

وقال الاتحاد إنه يعتقد أن المدرب أذن بمراقبة الحصص التدريبية لأندية أكسفورد يونايتد وإبسويتش تاون وميدلسبره قبل مواجهاتها أمام ساوثهامبتون خلال الموسم الماضي.

وكانت لجنة تأديبية مستقلة قد أعلنت في مايو أن إيكرت أقر بموافقته على هذا التصرف وهو ما أسفر عن استبعاد ساوثهامبتون من نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب التحقيق الذي أجراه الاتحاد الإنجليزي، وجهت إلى إيكرت تهمة سوء التصرف بسبب انتهاكه المزعوم للوائح.

اتهامات الاتحاد الإنجليزي

وقال الاتحاد الإنجليزي على منصة إكس اليوم إن أمام إيكرت مهلة حتى 28 يوليو للرد على الاتهامات.

وقال ساوثهامبتون، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، في بيان أقر فيه بالاتهام "سيواصل توندا والنادي التعاون الكامل والشفاف مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم".

وأضاف: "كما سيواصل النادي تقديم دعمه الكامل لتوندا وطاقمه، بينما نعمل على تحقيق هدفنا بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

واستبعد ساوثهامبتون من النهائي، الذي يوصف بأنه "الأغلى في كرة القدم"، نظرا لأن الفوز بها يعني الصعود إلى دوري الأضواء، بما يضمن عوائد مالية مستقبلية تقدر بنحو 200 مليون جنيه إسترليني (268.1 مليون دولار)، بعد اعترافه بمراقبة تدريبات المنافسين قبل أقل من 72 ساعة من المباريات.

وقدم إيكرت اعتذارا على حسابات ساوثهامبتون على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال إن مشاهدة التدريبات كانت ممارسة شائعة في بطولات الدوري الأخرى التي عمل بها.