لاعبو الدوري الإنجليزي الأكثر نجاحاً على الصعيد التهديفي في كأس العالم

تصدر الدوري الإنجليزي قائمة الدوريات المحلية من حيث عدد الأهداف التي سجلها لاعبو كل دوري في كأس العالم FIFA 2026.



وتصدر مونديال 2026 جميع بطولات كأس العالم لكرة القدم منذ النسخة الأولى عام 1930 من حيث عدد الأهداف المسجلة في كل بطولة، إذ أحرز في كأس العالم 2026، 308 هدفاً في 104 مباراة بمتوسط تهديفي بلغ 2.96 هدفاً في المباراة الواحدة.

وحل الدوري الإنجليزي في المركز الأول من حيث عدد الأهداف الذي سجلها لاعبو كل دوري في كأس العالم 2026 برصيد 81 هدفاً يليه الدوري الألماني برصيد 43 هدفاً ثم جاء الدوري الإسباني الذي ينتمي إليه معظم لاعبي المنتخب الإسباني بطل العالم في المركز الثالث برصيد 26 هدفاً.

وحل الدوري الفرنسي في المركز الرابع برصيد 25 هدفاً ثم الدوري الإيطالي في المركز الخامس برصيد 18 هدفاً فيما جاء الدوري الأمريكي في المركز السادس برصيد 13 هدفاً.