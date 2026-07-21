تشيلسي يواصل إعادة تشكيل صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن أبرز تحركات نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة الإدارة لتعزيز صفوف الفريق وإعادة هيكلة قائمته قبل انطلاق الموسم الجديد.

وجاءت قاظمة الوافدون كالتالي:-

جيوفاني كويندا، قادمًا من سبورتينج لشبونة مقابل 43.5 مليون جنيه إسترليني.

ماركو باليسترا، قادمًا من أتالانتا مقابل 43 مليون جنيه إسترليني.

دينر، قادمًا من كورينثيانز مقابل 8.7 مليون جنيه إسترليني.

داستان ساتباييف، قادمًا من كيرات مقابل 2.1 مليون جنيه إسترليني.

إيمانويل إميغا، قادمًا من ستراسبورغ، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وشملت قائمة الراحلين كل من:-

مارك كوكوريلا إلى ريال مدريد مقابل 51.8 مليون جنيه إسترليني.

أندريه سانتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

تيريك جورج إلى إيفرتون مقابل 24 مليون جنيه إسترليني.

جيمي جاي مورغان إلى وست بروميتش مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني.

وتعكس تحركات تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي سعي النادي لإعادة بناء الفريق من خلال تدعيم عدد من المراكز بعناصر شابة، إلى جانب تحقيق توازن مالي عبر بيع عدد من اللاعبين