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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المدرب الإسباني تشابي ألونسو يتمسك ببقاء الارجنتيني إنزو فرنانديز في تشيلسي

المدرب الإسباني تشابي ألونسو يتمسك ببقاء الارجنتيني إنزو فرنانديز في تشيلسي
المدرب الإسباني تشابي ألونسو يتمسك ببقاء الارجنتيني إنزو فرنانديز في تشيلسي
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أكد المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي الإسباني تشابي ألونسو رغبته في الاحتفاظ بلاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز، وذلك خلال تقديمه الرسمي في ملعب ستامفورد بريدج اليوم /الإثنين /.
ويستعد فرنانديز، البالغ من العمر 25 عامًا، لخوض مواجهة منتخب بلاده أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، في وقت تشير فيه التقارير إلى انفتاحه على الرحيل عن تشيلسي، بعدما ارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى ريال مدريد.
لكن النادي الإسباني نفى الأسبوع الماضي اهتمامه بضم اللاعب، ليبقى فرنانديز دون وجهة واضحة حتى الآن، في ظل تمسك تشيلسي بالحصول على نحو 120 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عنه.
وعندما سُئل ألونسو عما إذا كان يرغب في بقاء فرنانديز، أجاب باقتضاب: "نعم."، وأضاف: "لقد تحدثنا معًا، لكن كما يمكنكم أن تتفهموا، فإن ما دار بيننا سيبقى خاصًا".
وجاءت تصريحات ألونسو خلال أول مؤتمر صحفي موسع له منذ توليه قيادة تشيلسي، وذلك عقب رحيله عن ريال مدريد في يناير الماضي.
كما كشف المدرب الإسباني أن المهاجم نيكولاس جاكسون سيعود إلى صفوف الفريق على الأقل خلال الجولة التحضيرية للموسم الجديد في أستراليا وآسيا، بعد أن قرر بايرن ميونيخ عدم تفعيل خيار شراء اللاعب عقب انتهاء فترة إعارته.
وقال ألونسو: "نيكو جاكسون سينضم إلى الجولة الآسيوية، ونحن نتطلع إلى العمل معه ".
وفي المقابل، أوضح أن الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو لم يعد إلى التدريبات منذ توليه المسئولية يوم /الخميس/ الماضي.
وأكد أن هناك اتفاقًا يقضي بابتعاد جارناتشو عن تدريبات الفريق الأول في الوقت الحالي، لحين حسم مستقبله، في ظل اهتمام عدد من الأندية بضمه، من بينها روما الإيطالي.
وأضاف: "هناك اهتمام به من أندية أخرى، وآمل أن تنتهي الأمور بأفضل طريقة ممكنة للجميع ".
وأشار ألونسو إلى أن هدفه في موسمه الأول مع تشيلسي هو قيادة الفريق للعودة إلى المنافسات الأوروبية.
وقال: "أريد أن أستمتع بهذه التجربة، وأن أكون جزءًا من هذا النادي، وأن أعمل جنبًا إلى جنب مع المديرين الرياضيين ".
واختتم تصريحاته قائلًا: "تشيلسي نادٍ يمتلك إمكانات هائلة، علينا اتخاذ القرارات الصحيحة، لكن لدينا قاعدة قوية يمكن البناء عليها، ويجب أن نستثمرها لتحقيق النجاح داخل الملعب ".

المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي الإسباني تشابي ألونسو لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز ملعب ستامفورد بريدج

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