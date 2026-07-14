احتفالات الفايكينج.. ولي عهد النرويج يدق الطبول ويستقبل اللاعبين والجماهير

شهدت العاصمة النرويجية أوسلو أجواءً احتفالية استثنائية بعد عودة المنتخب الوطني من مشاركته التاريخية في كأس العالم 2026، حيث احتشدت جماهير غفيرة أمام القصر الملكي لاستقبال اللاعبين والجهاز الفني، في مشهد عكس حجم الفخر بما قدمه الفريق خلال البطولة، رغم خروجه من الدور ربع النهائي أمام منتخب إنجلترا.



ولي العهد يقود المشجعين بالطبول

خطف ولي عهد النرويج، الأمير هاكون، الأنظار بعدما شارك الجماهير احتفالاتهم بصورة غير معتادة، إذ ارتدى وشاح المنتخب وصعد إلى درجات القصر الملكي، قبل أن يتولى بنفسه دق الطبول لقيادة الحشود في الهتاف والاحتفال، وسط تفاعل كبير من اللاعبين والمشجعين الذين رددوا الأهازيج الوطنية في أجواء مفعمة بالحماس.

استقبال ملكي وتكريم الأبطال

وقبل انطلاق الاحتفالات الشعبية، استقبل الملك هارالد الخامس لاعبي المنتخب داخل القصر الملكي، حيث حرص على تهنئتهم وتكريمهم تقديرًا للمستوى المميز الذي قدموه في البطولة العالمية، بعدما أعادوا المنتخب النرويجي إلى واجهة المنافسة الدولية وحققوا نتائج نالت احترام الجماهير والمتابعين.

تجديف الفايكنج يجمع الجميع

تحولت ساحة القصر الملكي إلى لوحة احتفالية مبهرة، بعدما شارك أكثر من مئة ألف مشجع في أداء رقصة وهتاف “تجديف الفايكنج”، حيث جلس اللاعبون والجماهير على الأرض وحركوا أجسادهم بتناغم وكأنهم يجدفون داخل سفينة فايكنج، في مشهد أصبح أحد أبرز لحظات الاحتفال بالإنجاز التاريخي للمنتخب.

غياب مفاجئ لهالاند وزميله

وشهدت الاحتفالات غياب النجم إيرلينغ هالاند وزميله ساندر باري عن المشهد الختامي فوق درجات القصر الملكي، بعدما اضطرا إلى مغادرة الاحتفال مبكرًا للحاق بطائرتهما، وذلك بسبب تأخر رحلة عودة المنتخب القادمة من الولايات المتحدة لمدة أربع ساعات، وهو ما حال دون استكمالهما جميع فقرات الاحتفال.

جولة احتفالية في شوارع العاصمة

واختُتمت الاحتفالات بانطلاق الحافلة المكشوفة التي أقلّت لاعبي المنتخب في جولة عبر شوارع أوسلو الرئيسية، حيث اصطف عشرات الآلاف من الجماهير لتحية أبطالهم، في مشهد تاريخي جسد حالة الفخر والاعتزاز بما حققه المنتخب النرويجي في كأس العالم، ورسخ تلك المشاركة كواحدة من أبرز المحطات في تاريخ كرة القدم النرويجي.