حسام حسن: مواجهة أستراليا أفضل مباريات منتخب مصر في كأس العالم

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن مباراة أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 ستظل من أبرز المواجهات التي خاضها الفراعنة في البطولة، مشيرًا إلى أنها شهدت روحًا قتالية كبيرة من جميع اللاعبين، وانتهت بتحقيق إنجاز مهم أسعد الجماهير المصرية.

وكشف المدير الفني، خلال ظهوره في برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة “أون”، أنه حرص على قراءة الفاتحة مع اللاعبين قبل تنفيذ ركلات الترجيح، ثم دعا الله أن يمنح المنتخب الفوز لإسعاد الشعب المصري، مؤكدًا أن تلك اللحظات كانت من أصعب وأهم المواقف التي عاشها مع المنتخب الوطني.

وأعرب حسام حسن عن اعتزازه برفع علم فلسطين خلال منافسات كأس العالم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تحمل رسالة إنسانية تعكس قيم التضامن والدعم، وأنه يشعر بالفخر لارتباط اسم منتخب مصر بهذا الموقف.

وأثنى المدير الفني على إمام عاشور، مؤكدًا أنه من أكثر اللاعبين الذين يمتلكون إمكانات فنية كبيرة، كما يتميز بقدرته على شغل أكثر من مركز داخل الملعب، إلى جانب شخصيته الإيجابية وتأثيره الجيد داخل غرفة الملابس، وهو ما يجعله عنصرًا مهمًا في صفوف المنتخب.

وتحدث حسام حسن عن انضمام هيثم حسن، موضحًا أن الجهاز الفني تابعه لفترة طويلة قبل حسم القرار، وأن إجراءات ضمه تمت بهدوء حتى الانتهاء من قيده دوليًا. كما أكد أن اختيار مصطفى زيكو جاء اعتمادًا على مستواه الفني فقط، مشددًا على أن الانضمام لمنتخب مصر يعتمد على الكفاءة والجدارة بعيدًا عن اسم النادي.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالدفاع عن محمد هاني، مؤكدًا أنه من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن، وأنه تعرض لانتقادات مبالغ فيها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يثق في إمكاناته بشكل كامل، ويرفض تحميله مسؤولية الأخطاء الفردية، مؤكدًا استمرار دعمه باعتباره أحد العناصر الأساسية في المنتخب الوطني.



