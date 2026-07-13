سبب غياب محمد صلاح وحمزة عبد الكريم عن احتفالية تكريم منتخب مصر

شهدت احتفالية تكريم منتخب مصر في استاد القاهرة، عقب المشاركة التاريخية للفراعنة في كأس العالم 2026، غياب الثنائي محمد صلاح قائد المنتخب والمهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، وهو ما لفت أنظار الجماهير، خاصة مع وصول بعثة المنتخب إلى الملعب على متن الحافلة الخاصة دون ظهور اللاعبين.

وأثار غياب محمد صلاح عن الاحتفالية حالة من الجدل، خاصة في ظل ارتباط اسمه خلال الفترة الأخيرة بالعديد من التكهنات حول مستقبله بعد نهاية مشواره مع ليفربول، وعدم إعلان ناديه الجديد حتى الآن.

وتزامن غياب صلاح مع وجود وكيل أعماله رامي عباس في تركيا، بعدما نشر صورًا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي من مدينة إسطنبول، ما فتح باب التكهنات بين الجماهير حول إمكانية ارتباط الأمر بالمفاوضات المتداولة بشأن اهتمام بعض الأندية التركية بالتعاقد مع قائد الفراعنة.

وكان صلاح قد أنهى رحلته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، ليصبح مستقبله الكروي محل اهتمام واسع، في ظل ارتباط اسمه بعدة أندية خلال الفترة الماضية.

أما غياب حمزة عبد الكريم، فجاء بسبب سفره إلى إسبانيا للانضمام إلى تدريبات برشلونة استعدادًا للموسم الجديد 2026-2027، عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب المصري في كأس العالم.

ووصل اللاعب الشاب إلى المدينة الرياضية «خوان جامبر»، حيث بدأ تدريباته مع الفريق تحت قيادة الألماني هانزي فليك، الذي قرر منحه فرصة المشاركة مع الفريق الأول خلال فترة الإعداد.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، حرص حمزة عبد الكريم على الالتحاق بتدريبات برشلونة مبكرًا دون الحصول على فترة راحة طويلة، رغبة في استغلال الفرصة وإثبات قدراته أمام الجهاز الفني للفريق الكتالوني.