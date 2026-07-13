قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في جزء ثانٍ من صقر وكناريا.. محمد إمام: النجاح ممكن ييجي صدفة والمحافظة عليه صعب
قولت له «أنت غير عادل».. حسام حسن: الحكم الفرنسي ظلمنا أمام الأرجنتين
من الزراعة إلى التصنيع.. كيف يدعم جهاز مستقبل مصر الأمن الغذائي؟
بيضحكني| محمد إمام: معجب بشيكو كفنان قبل ما أشتغل معاه
استبعد من كأس العالم.. الاتحاد الهولندي يعلن وفاة حكم دولي
ترامب يعلن إلقاء خطاب إلى الأمة وسط تصاعد التوتر مع إيران
لمالكى السيارات والدراجات النارية .. أماكن تواجد وحدات المرور المميزة
يحيى الفخراني: حقوق الفنانين بعد النجاح أهم من أي تكريم
سعر الجنيه الذهب اليوم يخسر 3500 جنيه.. كم وصل عيار 21؟
جوهر نبيل: ما حققه المنتخب الوطني خلال كأس العالم 2026 إنجاز تاريخي
الزمالك يتوصل إلى تسويات نهائية في ملف قضايا القيد.. وعقبة وحيدة قبل الرخصة الأفريقية
عباس عراقجي: إيران كانت وستبقى حامية لمضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سبب غياب محمد صلاح وحمزة عبد الكريم عن احتفالية تكريم منتخب مصر

حمزة عبد الكريم ومحمد صلاح
حمزة عبد الكريم ومحمد صلاح
حمزة شعيب
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

شهدت احتفالية تكريم منتخب مصر في استاد القاهرة، عقب المشاركة التاريخية للفراعنة في كأس العالم 2026، غياب الثنائي محمد صلاح قائد المنتخب والمهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، وهو ما لفت أنظار الجماهير، خاصة مع وصول بعثة المنتخب إلى الملعب على متن الحافلة الخاصة دون ظهور اللاعبين.

وأثار غياب محمد صلاح عن الاحتفالية حالة من الجدل، خاصة في ظل ارتباط اسمه خلال الفترة الأخيرة بالعديد من التكهنات حول مستقبله بعد نهاية مشواره مع ليفربول، وعدم إعلان ناديه الجديد حتى الآن.

وتزامن غياب صلاح مع وجود وكيل أعماله رامي عباس في تركيا، بعدما نشر صورًا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي من مدينة إسطنبول، ما فتح باب التكهنات بين الجماهير حول إمكانية ارتباط الأمر بالمفاوضات المتداولة بشأن اهتمام بعض الأندية التركية بالتعاقد مع قائد الفراعنة.

وكان صلاح قد أنهى رحلته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، ليصبح مستقبله الكروي محل اهتمام واسع، في ظل ارتباط اسمه بعدة أندية خلال الفترة الماضية.

أما غياب حمزة عبد الكريم، فجاء بسبب سفره إلى إسبانيا للانضمام إلى تدريبات برشلونة استعدادًا للموسم الجديد 2026-2027، عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب المصري في كأس العالم.

ووصل اللاعب الشاب إلى المدينة الرياضية «خوان جامبر»، حيث بدأ تدريباته مع الفريق تحت قيادة الألماني هانزي فليك، الذي قرر منحه فرصة المشاركة مع الفريق الأول خلال فترة الإعداد.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، حرص حمزة عبد الكريم على الالتحاق بتدريبات برشلونة مبكرًا دون الحصول على فترة راحة طويلة، رغبة في استغلال الفرصة وإثبات قدراته أمام الجهاز الفني للفريق الكتالوني.

منتخب مصر استاد القاهرة كأس العالم 2026 محمد صلاح حمزة عبد الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة : أرجح 90% مقتل مجتبى خامنئي

معتمد جمال

الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال.. والإعلان عن المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة

الجنيه الذهب

بعد التراجع.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

AMD

ثورة في عالم الألعاب .. AMD تطور تقنية FSR خارقة لتوليد الإطارات

جوجل

جوجل تطلق ميزة النسخ الاحتياطي المحلي للمستندات على أندرويد مع خيار إيقاف رسائل SMS

ميتا

كيف تمنع ميتا من استخدام صورك على إنستجرام في تدريب الذكاء الاصطناعي؟

بالصور

بدلا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

تعرف على أرخص سيارة زيرو في السوق المصرية

سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو

رسوم الاتحاد الأوروبي تدفع شركات السيارات لإعادة إنتاج المركبات الكهربائية داخل أوروبا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

لو مستعجلة .. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة

لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط
لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط
لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط

فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد