سيارة مسرعة.. لحظة دهس فتاة أثناء عبورها الطريق في الإسكندرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض فتاة للدهس أثناء محاولتها عبور أحد الطرق بمحافظة الإسكندرية، في واقعة أثارت حالة من الحزن والصدمة بين المتابعين.

وأظهر الفيديو المتداول الفتاة وهي تعبر الطريق، قبل أن تصدمها سيارة مسرعة، ما أدى إلى دهسها وسقوطها على الأرض، وسط حالة من الذعر بين المارة.

ووفقًا لما تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الفتاة كانت قد خرجت من إحدى الكنائس قبل وقوع الحادث، فيما لم تصدر الجهات الرسمية بيانًا يؤكد أو ينفي تلك المعلومة حتى الآن.

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل، حيث طالب عدد من المستخدمين بضرورة كشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.