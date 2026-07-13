بيشربوا مخدرات فى الشارع .. القبض على الفتاتين أبطال فيديو الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام فتاتين بتعاطى المواد المخدرة حال وقوفهما بجانب دراجة نارية بأحد الشوارع بالإسكندرية.



بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص – ملك إحداهن" والفتاتين الظاهرتين بمقطع الفيديو (مقيمتان بنطاق محافظة الإسكندرية).

وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 11 الجارى حال تواجدهما بأحد التجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وأضافوا بتحصلهما على المواد المخدرة من (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) مستخدماً دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" أمكن ضبطه، وضبط بحوزته (كمية من مخدر الحشيش)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



تم التحفظ على الدراجتين النارتين.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.



