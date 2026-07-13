القبض على المتهم بالتعدى على صديقه بسلاح أبيض بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى بالضرب على نجلها وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض بالقاهرة.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 يوليو الجارى تبلغ لقسم شرطة المعادى من شخصين "أحدهما المشكو فى حقه" بهما إصابات قطعية متفرقة بالجسم، ومقيمان بدائرة القسم، حيث تبين نشوب مشادة كلامية بينهم بسبب المزاح لارتباطهما بعلاقة صداقة تطورت لمشاجرة تعديا خلالها على بعضهما بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.