من الزراعة إلى التصنيع.. كيف يدعم جهاز مستقبل مصر الأمن الغذائي؟

يضع مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المعروض على مجلس النواب، ملف الأمن الغذائي في صدارة الأهداف الاستراتيجية للجهاز، من خلال بناء منظومة متكاملة تبدأ باستصلاح وزراعة ملايين الأفدنة، وتمتد إلى الإنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي والتخزين والتوزيع، بما يستهدف سد الفجوة الغذائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ويكشف مشروع القانون والأرقام المرتبطة بالمشروعات التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عن توجه نحو تعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، وزيادة الإنتاج المحلي، وإحلال المنتجات المصرية محل المستوردة، مع العمل على تصدير الفائض وتوفير العملة الأجنبية.



4.5 مليون فدان.. توسع زراعي لتعزيز الأمن الغذائي

يمثل مشروع استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان أحد أكبر مشروعات التوسع الزراعي في تاريخ الدولة المصرية، ويأتي ضمن جهود زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل.

ويستهدف جهاز مستقبل مصر من خلال التوسع الزراعي سد جانب من الفجوة الغذائية، خاصة في السلع الاستراتيجية، وتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب إنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة تعتمد على نظم حديثة في الإدارة والبنية التحتية والزراعة والري.

ويرتبط هذا التوجه، بحسب فلسفة مشروع القانون، بمفهوم الأمن القومي الشامل، الذي يضع الأمن الغذائي والمائي والطاقي ضمن الركائز الأساسية لاستقرار الدولة وقدرتها على مواجهة الأزمات والمتغيرات العالمية.



500 ألف طن.. صوامع لحماية الاحتياطي الاستراتيجي

ولا تتوقف منظومة الأمن الغذائي عند زيادة الإنتاج الزراعي، إذ يضم مشروع الدلتا الجديدة مجمع صوامع بطاقة تخزينية تبلغ 500 ألف طن، ليشكل أحد أكبر مجمعات الصوامع في الشرق الأوسط.

وتستهدف هذه الطاقة التخزينية رفع كفاءة تخزين الحبوب وتقليل الفاقد، وتعزيز جاهزية منظومة الإمداد، بما يدعم قدرة الدولة على إدارة احتياطاتها الاستراتيجية والتعامل مع اضطرابات الأسواق وسلاسل التوريد العالمية.

ويعكس التوسع في البنية التخزينية توجهًا لربط الإنتاج الزراعي بمنظومة حديثة لحفظ المحاصيل، بما يقلل الخسائر ويرفع كفاءة الاستفادة من الإنتاج المحلي.



20 مليون طن.. مركز سفنكس يدعم تجارة المحاصيل

وفي حلقة أخرى من سلسلة الأمن الغذائي، يمثل مركز سفنكس لتجارة المحاصيل أحد أكبر المشروعات اللوجستية التابعة لجهاز مستقبل مصر، بطاقة تداول وتخزين تصل إلى 20 مليون طن.

ويسهم المركز في دعم حركة المحاصيل ورفع القدرة التشغيلية لمنظومة التجارة الزراعية، وربط مناطق الإنتاج بعمليات التداول والتخزين، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد.

ويأتي التوسع في المناطق والمراكز اللوجستية ضمن أهداف جهاز مستقبل مصر الرامية إلى إنشاء منظومة اقتصادية وإنتاجية متكاملة، لا تقتصر على زراعة المحاصيل فقط، وإنما تشمل جميع المراحل المرتبطة بوصول المنتج إلى الأسواق.

180 ألف رأس سنويًا لدعم إنتاج اللحوم والألبان

ويمتد نشاط جهاز مستقبل مصر إلى قطاع الإنتاج الحيواني، حيث يمتلك مزارع ضخمة بطاقة إنتاجية سنوية مستهدفة تصل إلى نحو 180 ألف رأس.

وتستهدف هذه المشروعات توفير احتياجات المواطنين من اللحوم والألبان ودعم الصناعات الغذائية، إلى جانب زيادة الإنتاج والمساهمة في تحقيق التوازن بالأسواق.

ويعد تنمية الإنتاج الحيواني أحد المحاور التي يستند إليها الجهاز في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي، خاصة مع ارتباطها بالصناعات الغذائية وسلاسل الإنتاج والتوزيع.



12 مجزرًا.. منظومة متكاملة لصناعة الدواجن

وفي قطاع الدواجن، يمتلك جهاز مستقبل مصر منظومة تضم 12 مجزرًا، تمثل جزءًا من سلاسل الإنتاج والتصنيع الغذائي.

وتسهم هذه المنظومة في رفع كفاءة التشغيل وتطبيق معايير الجودة وسلامة الغذاء، ودعم استدامة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.

ويكشف التوسع في مشروعات التصنيع الغذائي عن توجه لزيادة القيمة المضافة للإنتاج، بدلاً من الاقتصار على إنتاج المواد الخام، بما يعزز العائد الاقتصادي للمشروعات الزراعية والحيوانية.



1500 منفذ «سوبر توفير» لزيادة المعروض من السلع

وتصل منظومة جهاز مستقبل مصر إلى مرحلة توزيع السلع للمواطنين من خلال شبكة تضم 1500 منفذ تحت مسمى «سوبر توفير».

وتستهدف شبكة المنافذ زيادة المعروض من السلع الأساسية في مختلف المحافظات، والمساهمة في تحقيق التوازن داخل الأسواق، وتوفير المنتجات بجودة مناسبة وأسعار تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وبذلك تمتد مشروعات الجهاز من الإنتاج الزراعي والحيواني إلى التخزين والتصنيع والتداول، وصولًا إلى توزيع السلع، في إطار منظومة متكاملة لدعم الأمن الغذائي.



2320 ميجاوات من الطاقة المتجددة لدعم المشروعات

وفي إطار دعم استدامة المشروعات الإنتاجية، ينفذ جهاز مستقبل مصر مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 2320 ميجاوات.

وتستهدف هذه المشروعات توفير مصادر طاقة نظيفة وموثوقة لدعم المشروعات التنموية والإنتاجية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التوسع في الطاقة المتجددة وبناء اقتصاد أكثر استدامة.

ويربط مشروع القانون بين الأمن الغذائي والمائي والطاقي باعتبارها عناصر مترابطة ضمن مفهوم الأمن القومي الشامل.



26 مدرسة لإعداد كوادر التكنولوجيا الزراعية

ويشارك جهاز مستقبل مصر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديمية ITSAgro الإيطالية، في إنشاء 26 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية.

وتستهدف المدارس إعداد كوادر فنية تمتلك المهارات اللازمة لدعم التنمية الزراعية، وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، وفق أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية.

ويعكس المشروع اهتمام الجهاز بتوطين التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري وإعداد العنصر البشري القادر على إدارة مشروعات التوسع الزراعي والإنتاجي.



جهاز مستقبل مصر.. منظومة متكاملة من الزراعة إلى الأسواق

وتكشف الأرقام الواردة بشأن مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عن نموذج يقوم على تكامل حلقات الأمن الغذائي، بداية من استصلاح 4.5 مليون فدان، مرورًا بالإنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي، وصولًا إلى الصوامع ومراكز تداول المحاصيل وشبكات توزيع السلع.

ويستهدف مشروع قانون جهاز مستقبل مصر إعادة تنظيم الجهاز كجهاز ذي طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، بما يواكب حجم التوسعات الاستثمارية والخدمية التي يديرها، مع تعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح.

وتؤكد فلسفة مشروع القانون أن دور الجهاز يقوم على العمل كمحرك ومحفز للتنمية المستدامة وشريك في تنفيذها، مع فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية لإدارة وتشغيل الأراضي والمصانع، بما يدعم الاستثمار ويوفر فرص العمل، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والمتغيرات العالمية.