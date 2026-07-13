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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهمين بتعاطى المخدرات داخل أرض زراعية بالغربية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح
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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بتعاطى المواد المُخدرة داخل قطعة أرض زراعية بالغربية.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3مزارعين "من بينهم القائم على النشر" - لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة طنطا)، وضُبط بحوزتهم (كمية من مخدر الآيس).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد التعاطى ، وأضافوا أنه بتاريخ 22 يونيو الماضى حال تواجُدهم بقطعة أرض زراعية لتعاطى المواد المُخدرة حدث خلاف بين أحدهم والقائم بالنشر على أولوية التعاطى قام على إثرها بتصوير المقطع ونشره فى إطار النيل منهما.

كما اعترفوا بتحصلهم على المواد المُخدرة من (عاطل – له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة مركز شرطة بسيون) تم ضبطه، وضبط بحوزته (كمية من مخدر الآيس) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المُخدرة بقصد الإتجار .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى المواد المُخدرة أرض زراعية

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