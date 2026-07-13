وزير الخارجية الإيطالي: التهديدات الإيرانية لميلوني غير مقبولة ولن نحارب إيران

وصف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني التهديدات الإيرانية لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بأنها غير مقبولة، مؤكدا أن إيطاليا لن تحارب إيران.
جاء تصريح وزير الخارجية الإيطالي بعد أن ورد اسم رئيسة الوزراء الإيطالية على القائمة السوداء التي نشرتها صحيفة إيرانية يومية ضمت أسماء قادة العالم المتهمين بالحرب على إيران واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.
وقال تاياني -على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل- إن تهديدات صحيفة همشري الإيرانية لميلوني التي أُدرجت على القائمة السوداء كقائدة مسؤولة عن مقتل خامنئي، "غير مقبولة" مضيفا أن هذا هجوم مروع، وأن إيطاليا لا تحارب إيران، ولذلك لا نفهم سبب هذا الهجوم على إيطاليا. نحن ندعم الديمقراطية.