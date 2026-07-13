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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تقرر حظر الحرس الثوري الإيراني.. والأسباب صادمة

الحرس الثوري
الحرس الثوري
محمد على
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استهدفت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، الحرس الثوري الإيراني وجماعة أخرى مرتبطة بإيران، وذلك لا لشيء إلا خدمة للجماعات المدعية بمعاداة ما يسمى السامية.

جاء القرار عقب سلسلة من الهجمات المزعومة والمصنفة معاداة سامية في الشوارع البريطانية، مستخدمةً صلاحيات شبيهة بصلاحيات الحظر، مصممة لمواجهة التهديدات المدعومة من الدولة.

ومن شأن هذه الصلاحيات أن تحظر فعلياً دعم هذه الجماعات، وتمنح الشرطة وأجهزة الاستخبارات صلاحيات جديدة للتصدي لأي تهديدات مرتبطة بها.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر في بيان: "ستسهل هذه الصلاحيات الجديدة مقاضاة وسجن أي شخص ينفذ أعماله هنا في بريطانيا". 

يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني، الخاضع بالفعل لعقوبات بريطانية، يُعد قوة عسكرية نخبوية موالية للمرشد الإيراني منذ تأسيسه عقب الثورة عام 1979.

أعلنت بريطانيا أن جماعة "حركة رفقاء اليمين "، وهي ثاني جماعة مرتبطة بإيران، تبنت مسؤولية سبعة هجمات استهدفت التجمعات الإسرائيلية، محظورة كذلك.

كما أدرجت بريطانيا جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) على قائمة العقوبات بموجب الصلاحيات الجديدة.

ويتطلب سريان هذه القرارات موافقة البرلمان.

لحرس الثوري جنوب إيران إيران الشرطة وأجهزة الاستخبارات مقاضاة وسجن

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