انتهاك غير مقبول.. الكويت تدين الاعتداءات على قنصليتها في العراق

أدانت وزارة الخارجية الكويتية الاعتداءات التي تستهدف القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة العراقية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا غير مقبول لحرمة المقرات الدبلوماسية.

وقالت الخارجية في بيان، إن هذه الاعتداءات تشكل "تقويضا واضحا لجهود الحكومة العراقية التي تسعى للوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ولا سيما المادة الحادية والثلاثين منها، التي تلزم الدولة المضيفة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية الكاملة لمقار البعثات القنصلية وصون حرمتها ومنع أي اعتداء عليها".

وأكدت أنه “على الرغم من الجهود التي سبق أن بذلتها الحكومة العراقية لمحاولة التصدي لهذه الاعتداءات المتكررة، أنها تتطلع إلى خطوات أكثر فعالية وحاسمة”.

وشددت على "ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات فورية وحاسمة لمحاسبة كافة المتورطين في هذه الأعمال العدائية، وضمان عدم تكرارها مجدداً في المستقبل، مع ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بصون حرمة بعثات دولة الكويت الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى جمهورية العراق، وضمان أمن وسلامة جميع العاملين فيها، لما لذلك من تأثير مباشر على طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين".