رئيس الفلبين يبدأ غدا زيارة عمل إلى سنغافورة لتعزيز العلاقات الثنائية

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أعلن القصر الرئاسي في الفلبين (مالاكانانج ) أن الرئيس فرديناند ماركوس الابن سيبدأ زيارة عمل إلى سنغافورة غدا /الثلاثاء/ تستمر حتى يوم الخميس المقبل ، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

وأوضحت المسئولة الإعلامية في القصر الرئاسي كلير كاسترو - حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية اليوم /الاثنين/ - أنه من المقرر أن يلتقي ماركوس خلال الزيارة برئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونج، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والبيئة والصحة والتنمية الإقليمية والدولية.

وأضافت كاسترو أنه من المتوقع أن يؤكد الزعيمان مجددا التزامهما بمركزية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاستقرار الإقليمي.

وتأتي الزيارة في ظل استعداد الفلبين - الرئيس الدوري الحالي لرابطة آسيان - تسليم رئاسة الرابطة إلى سنغافورة العام المقبل.