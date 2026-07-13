ترامب: إيران لم تلتزم بالاتفاق معنا وسنكون حراسا على مضيق هرمز مقابل رسوم

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد أن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن إيران نقضت الاتفاق مع أمريكا وسنكون حراسا لـ مضيق هرمز، وسنتقاضى رسوما مقابل حراسة مضيق هرمز.

ودعت الصين اليوم الاثنين إلى الإسراع في إعادة فتح ممر مضيق هرمز آمن وحر، وذلك بعد إعلان إيران، أمس الأحد إغلاق المضيق وسط تصعيد جديد للهجمات مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان -في مؤتمر صحفي دوري-: "مضيق هرمز ممر مائي دولي، وإعادة فتحه بشكل آمن وحر في أسرع وقت ممكن يخدم مصالح جميع الأطراف".

وأضاف لين أن مسألة الملاحة في المضيق يجب معالجتها بشكل سليم، مع مراعاة المخاوف الدولية واسعة النطاق، بطريقة حكيمة.

وأشار إلى أن الصين على استعداد لمواصلة التواصل مع الدول المعنية والمجتمع الدولي بشأن هذه المسألة.