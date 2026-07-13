6 ناقلات نفط عبرت مضيق هرمز أمس

أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بأن وكالة رويترز ذكرت ،اليوم الاثنين، في تقرير لها نقلاً عن بيانات النقل البحري الصادرة عن شركة "كبلر" أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز بلغ أمس أدنى مستوى له في عدة أسابيع، وهو ما زاد من المخاوف الأمنية في أعقاب استئناف الهجمات المتبادلة بين أمريكا وإيران في الشرق الأوسط.

وفقًا لبيانات تتبع السفن التي نشرتها مؤسسة "كبلر"، لم يعبر المضيق سوى 6 سفن يوم الأحد، وهو أدنى رقم يُسجَّل خلال 5 أسابيع مضت.

وأظهرت البيانات أن الناقلة العملاقة "هيومانيتي" التي كانت تحمل مليوني برميل من النفط الإيراني، وناقلة أخرى باسم "كابتن أندرياس" كانت تحمل نحو 500 ألف برميل من المشتقات النفطية الكويتية، قد غادرتا المضيق.

كما دخلت 3 ناقلات نفط فارغة إلى الخليج الفارسي لتحميل النفط. ومعظم هذه الناقلات أطفأت أجهزة تحديد المواقع أثناء عبورها المضيق.

وفي بيانات تتبع السفن، لم يُرصد أي ناقلة محملة بالغاز الطبيعي المسال دخلت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب بيانات "كبلر"، غادرت ناقلة نفط تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية المضيق بين 10 و12 يوليو، وهي متجهة حاليًا إلى ميناء "داهج" في الهند.