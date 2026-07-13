بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدين بشدة الهجمات الإيرانية على دول الخليج

أدانت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بشدة الهجمات الإيرانية على الملاحة التجارية في مضيق هرمز ودول المنطقة، بما فيها قطر، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، والأردن.

وأكدت الدول الأوروبية الثلاث - في بيان مشترك - أن احترام السيادة على المياه الإقليمية وحرية الملاحة مبدآن أساسيان من مبادئ القانون الدولي.

وجددت الدول الثلاث دعمها المستمر لاستئناف الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز بشكل سريع وكامل، معربة عن تضامنها الكامل مع شركائها في الخليج والمنطقة.. كما دعا البيان المشترك إلى استئناف وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.