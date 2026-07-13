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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الموعد والقنوات المجانية.. مباريات نصف نهائي كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
عبدالله هشام
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية نحو المرحلة قبل الأخيرة من بطولة كأس العالم 2026 حيث يواجه منتخب إسبانيا منافسه فرنسا في نصف نهائي المونديال ويلعب منتخب الأرجنتين ضد إنجلترا.

وكان المنتخب الإسباني قد تأهل لنصف النهائي بعدما حقق الفوز على نظيره البلجيكي بنتيجة 2-1،  ضمن منافسات الدور ربع النهائي، بينما تأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي بعد فوزه على منتخب المغرب بنتيجة 2- 0.

موعد مباراة فرنسا وإسبانيا 

وتنطلق مباراة إسبانيا وفرنسا يوم الثلاثاء 14 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد دالاس، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت.

موعد مباراة الأرجنتين ضد إنجلترا

فيما يستضيف ملعب أتلانتا القمة المنتظرة مساء الأربعاء المقبل، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، حيث يدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بطموح مواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي، بينما يتطلع المنتخب الإنجليزي إلى الإطاحة بحامل اللقب والعبور إلى النهائي.

وجاء تأهل منتخب الأرجنتين عقب انتصار مثير على سويسرا بنتيجة 3-1 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، في مباراة شهدت ندية كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

ويسعى منتخب الأرجنتين لتحقيق اللقب الثاني على التوالي لصالح اسطورتهم ليونيل ميسي الذي يشارك في المونديال الأخير له في مشواره مع كرة القدم.

وفي المقابل، بلغ المنتخب الإنجليزي نصف النهائي بعد انتصار صعب على النرويج بنتيجة 2-1 عقب التمديد للأشواط الإضافية، ليواصل "الأسود الثلاثة" حلم استعادة اللقب العالمي، ويضربوا موعدًا ناريًا مع الأرجنتين في صراع جديد على بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026.

مباريات نصف نهائي كأس العالم 2026 

فرنسا vs اسبانيا 
الثلاثاء 7/14 الساعة 10مساء بتوقيت مصر

فيفا vs انجلترا

الأربعاء 7/15 الساعة 10مساء بتوقيت مصر

تذاع المباريات عبر قنوات  
بي ان اسبورت المفتوحة

قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة

منتخب الأرجنتين الأرجنتين ضد إنجلترا إنجلترا منتخب إسبانيا كأس العالم

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