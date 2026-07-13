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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كل ما تريد معرفته عن دوري الأمم الأفريقية.. البطولة الجديدة التي تعيد تشكيل خريطة المنافسات في القارة

دوري الأمم الأفريقية
دوري الأمم الأفريقية
القسم الرياضي
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن إطلاق بطولة جديدة تحمل اسم دوري الأمم الأفريقية، ضمن مشروع شامل لإعادة هيكلة مسابقات المنتخبات الوطنية، في خطوة تهدف إلى تطوير المنافسات القارية وزيادة عدد المباريات الرسمية، مع ضمان إقامة بطولة كبرى للمنتخبات في كل عام، باستثناء سنوات كأس العالم.

وتأتي البطولة الجديدة كجزء من رؤية "كاف" لتطوير كرة القدم الأفريقية، عبر منح المنتخبات فرصًا أكبر للاحتكاك التنافسي، وتقليل تكاليف السفر، إلى جانب رفع العوائد المالية للاتحادات الوطنية.

كيف تقام البطولة؟

تعتمد البطولة على مشاركة جميع المنتخبات الأفريقية، مع تقسيمها إلى مناطق جغرافية، تضم:

شمال أفريقيا
غرب أفريقيا
شرق أفريقيا
وسط وجنوب أفريقيا

وتبدأ المنافسات داخل كل منطقة بشكل مستقل، قبل أن يتأهل أبطال المناطق إلى النهائيات القارية، حيث يتنافسون فيما بينهم لحسم لقب بطل دوري الأمم الأفريقية.

ما الفرق بينها وبين كأس أمم أفريقيا؟

رغم تشابه اسم البطولة مع دوري الأمم الأوروبي، فإنها تختلف عن كأس أمم أفريقيا التقليدية.

فكأس الأمم تظل البطولة القارية الأهم، وتُقام كل أربع سنوات، بمشاركة المنتخبات التي تنجح في اجتياز التصفيات.

أما دوري الأمم الأفريقية، فيستهدف زيادة عدد المباريات الرسمية بين المنتخبات، من خلال نظام إقليمي يسبق النهائيات، بما يضمن مواجهات أكثر تنافسية ويمنح الاتحادات الوطنية دخلاً إضافيًا.

كما أعلن "كاف" أن البطولة الجديدة ستحل محل بطولة أمم أفريقيا للمحليين "الشان"، لتصبح جزءًا من الروزنامة الدولية الجديدة.

نظام منطقة شمال أفريقيا

ستشهد منطقة شمال أفريقيا مشاركة ستة منتخبات هي:

مصر
المغرب
الجزائر
تونس
ليبيا
موريتانيا

وسيتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، تضم كل واحدة ثلاثة منتخبات، على أن تُلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب خلال فترتي التوقف الدوليتين في شهري سبتمبر وأكتوبر.

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نهائي منطقة شمال أفريقيا، الذي يُقام من مباراة واحدة، فيما يحجز الفائز بطاقة التأهل إلى النهائيات القارية لمواجهة أبطال المناطق الأخرى.

كم مباراة يحتاجها البطل؟

في حال توج أحد المنتخبات باللقب، فسيخوض:

4 مباريات في دور المجموعات.
مباراة نهائي المنطقة.
مباراة نصف النهائي القاري.
المباراة النهائية.

وبذلك يحتاج البطل إلى 7 مباريات فقط من أجل التتويج بأول نسخة من دوري الأمم الأفريقية.

هدف كاف من البطولة

يسعى الاتحاد الأفريقي من خلال النظام الجديد إلى خلق روزنامة أكثر استقرارًا، تمنح المنتخبات مباريات رسمية بشكل منتظم، مع الحفاظ على خصوصية سنوات كأس العالم، التي لن تشهد إقامة بطولات كبرى للمنتخبات، حتى تتفرغ المنتخبات المتأهلة للاستعداد للمونديال.

ويأمل "كاف" أن تسهم البطولة في رفع المستوى الفني للمنتخبات الأفريقية، وزيادة التنافس، وتعزيز القيمة التجارية لمسابقات القارة خلال السنوات المقبلة.

كاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم دوري الأمم الأفريقية بطولة دوري الأمم الأفريقية

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