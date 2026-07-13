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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطوير الكوادر الوطنية.. الاتحاد السعودي يُصدر قرارًا جديدًا بشأن الأجهزة الفنية

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي
علا محمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا جديدًا بإلزام جميع أندية الدوري السعودي بتعيين "مساعد مدرب سعودي" في الأجهزة الفنية للفرق، وذلك اعتبارًا من انطلاق الموسم الجديد.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : "الاتحاد السعودي لكرة القدم يقرر إلزام جميع الأندية بتعيين مساعد مدرب سعودي اعتبارًا من انطلاق الموسم الجديد ".

وكانت تتجه إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى إعادة تقييم الجهاز الفني للمنتخب الأول، بعدما ودع "الأخضر" منافسات كأس العالم 2026 من دور المجموعات دون تحقيق أي انتصار.

ووفقًا لما نشره حساب صحيفة الرياضية عبر منصة "إكس"، فإن الاتحاد السعودي يدرس إقالة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، في أعقاب النتائج التي حققها المنتخب خلال البطولة.

وأضافت الصحيفة أن قائمة المرشحين لخلافة دونيس تضم البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني السابق للهلال والنصر، إلى جانب مدرب برتغالي آخر تضعه إدارة الاتحاد ضمن خياراتها.

وكان دونيس قد تولى قيادة المنتخب السعودي في أبريل الماضي، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، الذي عاد إلى منصبه بعد فترة قاد خلالها الإيطالي روبرتو مانشيني "الأخضر" في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

الاتحاد السعودي الاتحاد السعودي لكرة القدم الدوري السعودي مساعد مدرب سعودي الإعلامي أمير هشام

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