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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

راتب يتجاوز رونالدو.. الاتحاد السعودي يرصد مبلغا خياليا لحسم صفقة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام

كشفت تقارير الصحف الفرنسية عن استمرار اهتمام أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع محمد صلاح بعد رحيله عن فريق ليفربول الإنجليزي.

ولم يحسم محمد صلاح هوية فريقه الجديد بعدالرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم المنقضى في وداع أسطورى داخل الانفيلد.

وحسب تقرير لصحيفة “سبورت” الفرنسية، فإن محمد صلاح تلقى عرضا ماليا ضخما من الدوري السعودي وسيجعله أعلى لاعب أجرا في العالم حال انتقاله للدوري السعودي.

راتب محمد صلاح في السعودية

ودخل الفرعون المصري تحت رادار نادي اتحاد جدة الذي يستعد لتقديم عرض مالي يتجواز راتب كريستيانو رونالد مع النصر السعودي والمقدر بنحو 208.4 مليون يورو سنويا.

ويستعد نادي الاتحاد لتقديم راتب استثنائي للفرعون المصري ليحوله لصاحب أعلى دخل سنوي بين لاعبي الكرة حول العالم.

الدوري السعودي محمد صلاح ليفربول اتحاد جدة الاتحاد السعودي

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