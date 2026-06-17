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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدو يتصدر.. ومحمد صلاح ضمن قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تربعه على صدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع منتخباتهم الوطنية بين اللاعبين الذين لا يزالون يمارسون كرة القدم، بعدما رفع رصيده إلى 143 هدفًا دوليًا.

ويأتي الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في المركز الثاني برصيد 120 هدفًا، بينما يحتل الهندي سونيل تشيتري المركز الثالث بعدما سجل 95 هدفًا بقميص منتخب بلاده.

ويحل البلجيكي روميلو لوكاكو في المركز الرابع برصيد 90 هدفًا، متقدمًا على المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب الـ89 هدفًا، فيما يحتل الإماراتي علي مبخوت المركز السادس برصيد 85 هدفًا.

ويتساوى الثنائي البرازيلي نيمار جونيور والإنجليزي هاري كين في المركز السابع برصيد 79 هدفًا لكل منهما، بينما يأتي البوسني إدين دجيكو في المركز التاسع بـ73 هدفًا.

وفي المراكز التالية، يتساوى التايلاندي تيراسيل دانغدا والصربي ألكسندر ميتروفيتش برصيد 64 هدفًا لكل لاعب، فيما يحتل قائد منتخب مصر محمد صلاح المركز الثاني عشر برصيد 63 هدفًا دوليًا، ليؤكد مكانته بين أبرز هدافي العالم على مستوى المنتخبات.

كما تضم القائمة القطري المعز علي برصيد 60 هدفًا، والفرنسي كيليان مبابي بـ58 هدفًا، بينما يأتي النرويجي إرلينغ هالاند في المركز الأخير بالقائمة برصيد 57 هدفًا.

ترتيب أكثر اللاعبين تسجيلًا مع منتخباتهم الوطنية 

1- كريستيانو رونالدو – 143 هدفًا.
2- ليونيل ميسي – 120 هدفًا.
3- سونيل تشيتري – 95 هدفًا.
4- روميلو لوكاكو – 90 هدفًا.
5- روبرت ليفاندوفسكي – 89 هدفًا.
6- علي مبخوت – 85 هدفًا.
7- نيمار جونيور – 79 هدفًا.
8- هاري كين – 79 هدفًا.
9- إدين دجيكو – 73 هدفًا.
10- تيراسيل دانغدا – 64 هدفًا.
11- ألكسندر ميتروفيتش – 64 هدفًا.
12- محمد صلاح – 63 هدفًا.
13- المعز علي – 60 هدفًا.
14- كيليان مبابي – 58 هدفًا.
15- إرلينغ هالاند – 57 هدفًا.

كريستيانو رونالدو البرتغال محمد صلاح

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