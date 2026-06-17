بعد ثلاثية ميسي أمام الجزائر.. رونالدو : حان وقت الاعتراف بأنه الأعظم

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة التاريخ، بعدما قاد منتخب بلاده لتحقيق فوز كبير على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وقدم ميسي أداءً استثنائيًا خلال المباراة، بعدما سجل ثلاثية قاد بها الأرجنتين لحصد أول 3 نقاط في مشوارها بالبطولة، ليثير إعجاب العديد من نجوم كرة القدم حول العالم.

وكان الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو من أبرز المعلقين على تألق ميسي، حيث أشاد بما يقدمه اللاعب مع منتخب بلاده، مؤكدًا أن الأرقام القياسية دائمًا ما تكون قابلة للتحطيم على يد النجوم الكبار.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها شبكة "Tribuna" العالمية: "الأرقام القياسية وُضعت لتحطم، والشخص الذي حطم هذا الرقم لا يفاجئ أي مشجع لكرة القدم في العالم، خاصة مع وجود الأرجنتين حاملة اللقب".

وأضاف: "في كل مرة تطأ فيها قدم ميسي أرض الملعب، تتحول اللحظة إلى مشهد تاريخي رائع".

وتابع رونالدو إشادته بالنجم الأرجنتيني قائلاً: "حان الوقت للعالم أن يتقبل حقيقة أنه أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، فهو يواصل تقديم مستويات مذهلة في كل موسم وفي كأس العالم".

واختتم: "رغم كل ما حققه، ما زالت هناك بعض الشكوك حوله، لكنها ليلة لا تُنسى وستظل محفورة في كتب التاريخ".

وبهذا الانتصار، حصد منتخب الأرجنتين أول 3 نقاط في المجموعة السابعة، التي تضم أيضًا منتخبات الأردن والنمسا والجزائر.