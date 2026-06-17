المنتخبات العربية منحوسة.. أحمد شوبير يعلق على هدف «هالاند» في العراق: «مشوفتش زيه قبل كده»

علق الإعلامي أحمد شوبير على الهدف الغريب الذي استقبلته شباك منتخب العراق لكرة القدم خلال مواجهة منتخب النرويج لكرة القدم، ضمن منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن اللقطة من أغرب الأهداف التي شاهدها.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “هدف عجيب جدًا وغريب جدًا مشوفتش زيه قبل كده، مدافع العراق رجع الكورة للحارس، فالحارس استنى على الكورة وتفاجأ أن قدامه هالاند، فشاط فيه الكورة فدخلت المرمى!”

وأضاف: “يبدو أن المنتخبات العربية منحوسة بالأهداف العكسية في مرماها، حصلت في ماتشنا أمام بلجيكا، والعراق، وأيضًا الأردن، يوم لم يكن سعيدًا للكرة العربية، ولكن هذه هي كرة القدم.”

وحقق منتخب النرويج فوزا كبيرا على منتخب العراق بنتيجة (٤-١) في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على ملعب بوسطن في إطار الجولة الأولى للمجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في امريكا وكندا والمكسيك .

وتألق مهاجم مانشستر سيتي،ونجح في تسجيل هدفين للمنتخب النرويجي ،ويحصل علي جائزة افضل لاعب في المباراة.

وتصدر منتخب النرويج المجموعة التاسعة بثلاث نقاط وبفارق هدف عن منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني والذي حقق الانتصار امس علي السنغال ٣-١ ،وتذيل المنتخب العراقي المجموعة بدون اي رصيد من النقاط وبفارق هدف ايضا عن السنغال صاحبة المركز الثالث.