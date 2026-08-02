لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. تحرّك برلماني عاجل لمراجعة قرار زيادة الكهرباء

طالب النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بإعادة النظر بشكل عاجل في قرار زيادة أسعار الكهرباء، مؤكدًا أن القرار جاء في توقيت يحتاج إلى قدر كبير من الحس السياسي، في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة التي تتطلب تعزيز الاصطفاف الوطني وتخفيف الضغوط عن المواطنين، وليس إضافة أعباء معيشية جديدة عليهم.

وقال عمار، إن قرار زيادة أسعار الكهرباء يمثل عبئًا جديدًا على المواطنين، ويأتي في وقت يواجه فيه الشارع المصري ضغوطًا اقتصادية متزايدة وارتفاعًا مستمرًا في أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يضاعف من معاناة الأسر، خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

استمرار الحكومة في تبني سياسات تعتمد على تحميل المواطنين

وأكد عضو مجلس النواب، أن استمرار الحكومة في تبني سياسات تعتمد على تحميل المواطنين وحدهم كلفة التحديات الاقتصادية أمر غير مقبول، مشددًا على أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يجب أن يقوم على تحقيق العدالة في توزيع الأعباء، وتعزيز الشفافية، ووضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة الأولويات.

وأضاف النائب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمتلك رؤية واضحة للتعامل مع التحديات الجيوسياسية والإقليمية، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على أمن واستقرار الدولة والسلم الاجتماعي، معربًا عن ثقته في قدرة مؤسسات الدولة على تجاوز الأزمات من خلال سياسات تحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطنين.

وطالب النائب حسن عمار، الحكومة بإجراء مراجعة فورية لقرار زيادة أسعار الكهرباء، وتبني سياسات اقتصادية أكثر عدالة ومسؤولية، تراعي الظروف المعيشية للمواطنين، وتضع مصلحتهم في مقدمة الأولويات، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المجتمعي ودعم حق المواطنين في حياة كريمة.