رابطة الأندية تقترب من إعلان موعد انطلاق الدوري.. الزمالك يدافع عن اللقب والذكاء الاصطناعي يحدد جدول المباريات

تقترب رابطة الأندية المصرية المحترفة من الإعلان رسميًا عن موعد انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، وسط اتجاه قوي لبدء البطولة يوم 21 أغسطس المقبل، على أن يتم اعتماد الموعد بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستعد نادي الزمالك لخوض الموسم الجديد بصفته حامل لقب الدوري الممتاز، في ظل توقعات بمنافسة قوية بين جميع الأندية على حصد اللقب، في موسم ينتظر أن يشهد إثارة كبيرة منذ جولاته الأولى.

استمرار نظام المرحلتين

ومن المنتظر أن تستمر رابطة الأندية في تطبيق نظام المسابقة الذي تم العمل به خلال الموسمين الماضيين، حيث تقام المرحلة الأولى بمشاركة 20 فريقًا، قبل تقسيم الأندية إلى مجموعتين؛ الأولى تضم الفرق المتنافسة على لقب الدوري، بينما تتنافس فرق المجموعة الثانية على البقاء وتجنب الهبوط.

هبوط 4 أندية إلى القسم الثاني

وبحسب لائحة البطولة، يهبط أربعة أندية مع نهاية الموسم إلى دوري القسم الثاني، في إطار النظام المعتمد للمسابقة، بما يزيد من حدة المنافسة سواء في صراع القمة أو الهروب من شبح الهبوط.

5 أغسطس موعد إجراء القرعة

وتستعد رابطة الأندية لإقامة مراسم قرعة الدوري المصري الممتاز يوم 5 أغسطس، بحضور ممثلي جميع الأندية، تمهيدًا للإعلان عن جدول مباريات الموسم الجديد.

الذكاء الاصطناعي يشارك في إعداد جدول المباريات

وللمرة الأولى، تعتمد رابطة الأندية على تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة ألمانية متخصصة لإعداد جدول مباريات الدوري، بهدف تحقيق أكبر قدر من العدالة والتوازن بين جميع الفرق، ومراعاة الارتباطات المختلفة طوال الموسم.

القمة قد تقام في أي جولة

ويمنح نظام القرعة الإلكتروني الجديد فرصة لإقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في أي جولة من جولات الدوري، بعيدًا عن النمط التقليدي الذي اعتادت عليه الجماهير خلال السنوات الماضية، وهو ما يضيف مزيدًا من التشويق والإثارة للمسابقة.

ترقب للإعلان الرسمي

وتترقب الأندية والجماهير الإعلان الرسمي عن جدول مباريات الدوري وموعد انطلاق الموسم الجديد، استعدادًا لمنافسات يتوقع أن تكون من أقوى المواسم في السنوات الأخيرة، في ظل النظام الجديد والتطورات التنظيمية التي تسعى رابطة الأندية إلى تطبيقها.