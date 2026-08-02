الزمالك الأكثر تضررًا.. 8 أندية مصرية تواجه حظر القيد من فيفا في أحدث تحديث

شهدت قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الخاصة بالأندية المحظور عليها تسجيل لاعبين جدد تحديثًا جديدًا، كشف عن استمرار وجود 8 أندية مصرية تحت طائلة عقوبة إيقاف القيد، وذلك حتى 2 أغسطس 2026، في تمام الساعة 11:50 صباحًا.

وجاء نادي الزمالك في صدارة الأندية المصرية الأكثر تعرضًا للعقوبات، بعدما وصل عدد القضايا المسجلة ضده إلى 5 قضايا، منها 4 قضايا تتعلق بالمستحقات المالية، إلى جانب عقوبة تأديبية.

ويحل الإسماعيلي في المركز الثاني برصيد 4 قضايا، بينما تضم القائمة عددًا من أندية الدوري الممتاز ودوري المحترفين والدرجات الأدنى، التي لا تزال مطالبة بتسوية ملفاتها لرفع الحظر.

وجاءت قائمة الأندية المصرية المعاقبة بحظر القيد كالتالي:

* الزمالك: 5 قضايا (4 قضايا مالية + عقوبة تأديبية).

* الإسماعيلي: 4 قضايا.

* إيسترن كومباني: قضيتان.

* السكة الحديد: قضيتان.

* مركز شباب تلا: قضية واحدة.

* راية: قضية واحدة.

* مصر المقاصة: قضية واحدة.

* المنيا: قضية واحدة.

وتفرض عقوبة حظر القيد على الأندية التي لم تنهِ النزاعات المالية أو القانونية الصادرة بحقها، ما يمنعها من تسجيل لاعبين جدد حتى تسوية القضايا وإخطار الاتحاد الدولي بإغلاق الملفات بشكل رسمي.

وتسابق الأندية المدرجة في القائمة الزمن خلال الفترة الحالية لإنهاء هذه القضايا، خاصة مع انطلاق الموسم الجديد، أملاً في رفع عقوبة حظر القيد واستعادة حقها في إبرام صفقات جديدة خلال فترات الانتقالات المقبلة.