الجيش الأوكراني يعلن قصف مصفاة نفط في منطقة ساراتوف الروسية

أعلن الجيش الأوكراني، تنفيذ ضربات استهدفت مصفاة نفط في منطقة ساراتوف الروسية، ومركزًا لوجستيًا تابعًا لشركة "وايلدبيريز" في منطقة سامارا.

وذكرت صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية، اليوم الأحد، أن الهجوم على مصفاة ساراتوف للنفط أدى إلى اندلاع حريق ضخم، مشيرة إلى أن هذا الهجوم هو الخامس عشر على الأقل الذي يستهدف المنشأة منذ اندلاع الحرب.

وأوضحت الصحيفة، أن طائرات مسيرة استهدفت مجمعًا لوجستيًا في منطقة سامارا تابعًا لشركة "وايلدبيريز"، ويُعد هذا المجمع، الذي تبلغ مساحته 178 ألف و600 متر مربع، مركز توزيع رئيسي لمنطقة الفولجا الروسية.

من جهته .. أكد رومان بوسارجين، حاكم منطقة ساراتوف، وقوع هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، مشيرا إلى أن البنية التحتية المدنية تعرضت لأضرار في ساراتوف والمدينة المجاورة إنجلز، دون أن يحدد المواقع المتضررة.

وتأتي هذه الضربات التي وقعت اليوم في أعقاب موجة ضخمة من الضربات العميقة المنسقة التي وقعت أمس السبت، والتي استهدفت ثلاث مصافي نفط تابعة لشركة "باشنفت" الروسية في باشكورتوستان والعديد من محطات الرادار في منطقة كراسنودار.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أعلن فى وقت سابق اليوم، أن القوات الروسية شنت هجوما استهدف بلاده شمل إطلاق 35 صاروخا -معظمها باليستية- وما يقرب من 190 طائرة مسيرة من أنواع مختلفة.