وزير الصحة : وصف وجود «نواقص أدوية» بشكل عام في مصر هو وصف غير دقيق

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في جلسة حوارية على هامش افتتاح النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي يقام تحت شعار «مهما اتغتربنا.. مصر تقربنا»، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وحسن الرداد، وزير العمل.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الجلسة أن المصريين بالخارج كانوا ولا يزالون شريكًا رئيسيًا في دعم الدولة المصرية، خاصة في الفترات التي احتاج فيها الاقتصاد الوطني إلى تضافر جهود جميع أبنائه، مشيرًا إلى أن مساهماتهم الوطنية تعكس ارتباطهم الوثيق بوطنهم وحرصهم الدائم على دعمه في مختلف المجالات.

وأوضح الوزير أن القطاع الصحي شهد خلال السنوات الأربع عشرة الماضية طفرة غير مسبوقة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال تطوير البنية التحتية الصحية، وإطلاق حزمة من المبادرات الرئاسية للصحة العامة التي تغطي مختلف المراحل العمرية بدءًا من الطفولة وحتى الشيخوخة، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بدعم سياسي ومالي كبير عبر رصد استثمارات وموازنات ضخمة لتحقيق أهداف التنمية الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين.

المصريين بالخارج كانوا في قلب هذا التطور

وأشار الوزير إلى أن المصريين بالخارج كانوا في قلب هذا التطور، سواء من خلال العلماء والخبراء المصريين الذين ساهموا بخبراتهم في تطوير المنظومة الصحية، أو الأطباء والاستشاريين الذين يحرصون على الحضور إلى مصر بصورة مستمرة للمشاركة في إجراء العمليات الدقيقة ونقل الخبرات وتدريب الكوادر الطبية، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستفادة من الكفاءات المصرية في الخارج وتعزيز التعاون معها بما يخدم المنظومة الصحية.

وأضاف أن الحصول على الخدمات العلاجية في العديد من دول العالم يرتبط بمنظومات التأمين الصحي وغالبًا ما يصاحبه فترات انتظار طويلة، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إطلاق مبادرات تسهم في توفير خدمات صحية متميزة للمصريين بالخارج خلال فترة وجودهم في مصر، لافتًا إلى توقيع بروتوكول «علاجك في مصر» الذي يتيح لهم سرعة الحصول على الخدمات الطبية، إلى جانب إطلاق منصة “Tour 4 Cure” للسياحة الصحية لتكون منصة وطنية مصرية مخصصة لخدمات السياحة الصحية والعلاجية.

ولفت وزير الصحة والسكان إلى أن مصر تمتلك صناعة دوائية راسخة تُعد من الأقدم والأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تضم نحو 180 مصنعًا وأكثر من 1000 خط إنتاج، بما يساهم في توفير نحو 91% من احتياجات السوق المحلية من الأدوية، فيما يتم استيراد نحو 8% لتغطية بعض الأصناف والمستحضرات التي لا تُصنع محليًا، مشددًا على أن وصف وجود «نواقص أدوية» بشكل عام في مصر هو وصف غير دقيق، إذ لا توجد دولة في العالم تخلو بشكل كامل من التحديات المتعلقة بتوافر بعض الأصناف الدوائية في فترات محددة.