أبرزها الاتحاد.. 3 أندية سعودية تلاحق إمام عاشور

عاد اسم إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، ليتردد بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما كشفت تقارير سعودية عن اهتمام متزايد بالحصول على خدماته خلال الفترة الحالية.

وذكرت صحيفة "الوئام" السعودية أن ثلاثة أندية من دوري روشن تتابع موقف لاعب الأهلي، استعدادًا للتحرك لضمه قبل إغلاق باب الانتقالات، مشيرة إلى أن الاتحاد يأتي ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد معه.

وأضافت الصحيفة أن الاتصالات لا تزال مستمرة بين الأندية الراغبة في ضم اللاعب، في ظل سعيها لاستكشاف إمكانية إتمام الصفقة خلال الميركاتو الجاري، دون الكشف عن هوية الناديين الآخرين.

في المقابل، يتحرك الأهلي للحفاظ على أحد أبرز عناصره، بعدما بدأ خطوات تجديد عقد إمام عاشور، لتأمين استمراره مع الفريق في المرحلة المقبلة.

وكان مصدر داخل النادي الأهلي قد أكد في تصريحات خاصة لـ"كورة بلس" أن الإدارة قدمت عرضًا رسميًا للاعب من أجل تمديد تعاقده، موضحًا أن النادي ينتظر حاليًا موقف إمام عاشور من العرض، تمهيدًا لحسم ملف التجديد بشكل نهائي.