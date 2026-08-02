شوقى غريب لـ صدى البلد: سنتابع ملف مزدوجي الجنسية ومسابقة 2007 لم يتم إلعائها

أكد شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة أن ملف مزدوجي الجنسية سيتم التنسيق مع مدربي المنتخبات الوطنية من أجل الإستفادة من المواهب خاصة فى دوريات أوروبا.

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة أعلن تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لـ الجبلاية خلفا لـ علاء نبيل.

قال شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: نتابع ملف مزدوجي الجنسية بالتنسيق مع مدربي المنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها.

تابع شوقى غريب المدير الفنى لـ اتحاد الكرة: نبذل مجهودا فى الوقت الراهن من أجل تجهيز خطة للمنتخبات حتى أولمبياد 2032.

وشدد شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة على أن الهيلكة فى جميع الملفات لتطوير الكرة المصرية ستكون تحت إشرافه.

لفت شوقى غريب إلى أن مسابقة 2008 لم يتم إلغائها بقرار من اتحاد الكرة بل اندمجت مع نظيرتها 2007.

واصل شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة: سنقوم بدراسة كافة الأمور الخاصة بمسابقات الناشئين من أجل العمل على إستيعاب كافة اللاعبين الصغار فى قادم الأيام.