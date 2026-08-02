جماهير طرابزون التركي تسجد في الشوارع لينضم محمد صلاح للفريق

شهدت شوارع تركيا احتفالات غير متوقعة من الجماهير باقتراب محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول من الانضمام للفريق خلال الفترة المقبلة.

وظهر جمهور طرابزون التركي في الشوارع بسيارات تحمل شاشات تعرض أهداف محمد صلاح واحتفالاته خلال مشواره مع ليفربول .

وسجد جمهور طرابزون التركي في الشوارع داعين الله لاتمام انتقال محمد صلاح لفريقهم خلال الفترة المقبلة.

🚨Update: Later in the night, the Turkish fans seemingly pulled over to pray to god that Mohamed Salah joins Trazbonspor 😂😂❤️ https://t.co/FatArRNTTL pic.twitter.com/OLr4ydD8Sc — Salah Updates (@SalahUpdates) August 2, 2026

اقتراب صفقة محمد صلاح

تشهد مفاوضات انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف نادي طرابزون سبور تطورات متسارعة خلال الساعات الأخيرة، بعدما دخلت المحادثات بين الطرفين مرحلة متقدمة، في ظل استمرار العمل على إنهاء جميع التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق نهائي يفتح الطريق أمام إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأرسلت إدارة نادي طرابزون سبور مسودة العقد إلى وكيل أعمال محمد صلاح، من أجل مراجعة جميع البنود الخاصة بالاتفاق المقترح، مع استمرار التواصل بين الطرفين لإجراء بعض التعديلات التي تضمن تلبية مطالب اللاعب والنادي قبل الوصول إلى الصيغة النهائية للعقد.

وتؤكد المؤشرات أن المفاوضات تسير بصورة إيجابية، في ظل وجود رغبة مشتركة بين جميع الأطراف لإنهاء الاتفاق في أقرب وقت ممكن، بما يسمح بالإعلان الرسمي عن الصفقة فور الانتهاء من جميع الإجراءات.

ويعد بند الحصول على نسبة من مبيعات قمصان اللاعب أحد أبرز النقاط المطروحة على طاولة المفاوضات، حيث أبلغ وكيل أعمال محمد صلاح إدارة النادي التركي أن حصول اللاعب على نسبة تتراوح بين عشرين وخمسة وعشرين بالمائة من عائدات مبيعات القمصان سيكون مقبولًا بالنسبة له.

ويأتي هذا المقترح ضمن مجموعة من البنود المالية والتسويقية التي يناقشها الطرفان، بهدف الوصول إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع ويعكس القيمة الكبيرة التي يمثلها اللاعب داخل وخارج الملعب.