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مدبولي: الدولة تولي المصريين بالخارج اهتمامًا كبيرًا.. وتحويلاتهم دعمت الاقتصاد في مواجهة الأزمات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الوزراء: أزمات المنطقة أثرت سلبا على توقعات النمو الاقتصادي العالمي

رئيس الوزراء:
رئيس الوزراء:
رحمة سمير

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية المصريين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة، إن المنطقة شهدت أحداثًا أدت إلى سلسلة من التداعيات الاقتصادية على مصر والعالم، مشيرًا إلى أن أزمات المنطقة أثرت سلبًا على توقعات النمو للاقتصاد العالمي.

وأضاف مدبولي أن مصر تواصل عملية التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي باستكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، مؤكدًا أن القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية.

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