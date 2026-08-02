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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رسالة مانشستر سيتي حسمت الجدل.. هل يرحل عمر مرموش عن الفريق؟

عمر مرموش
عمر مرموش
أحمد أيمن

رغم استمرار التكهنات التي أحاطت بمستقبل الدولي المصري عمر مرموش خلال سوق الانتقالات الصيفية، فإن نادي مانشستر سيتي بعث برسالة غير مباشرة بشأن مصيره داخل الفريق خلال الموسم الجديد.

وشهدت الأسابيع الماضية تزايد الأنباء حول إمكانية رحيل مرموش عن ملعب الاتحاد، خاصة بعدما عانى من قلة المشاركات الأساسية خلال الموسم الماضي، في ظل قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وهو ما دفع تقارير عدة للحديث عن احتمال خروجه على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي، إلا أن أي خطوة رسمية لم تتم.

ورغم التغيير الفني الذي شهده مانشستر سيتي برحيل جوارديولا وتولي الإيطالي إنزو ماريسكا المسؤولية؛ فإن الشائعات المتعلقة بمصير المهاجم المصري لم تتوقف، خصوصًا مع ارتباط اسمه بعدد من الأندية الإنجليزية، وفي مقدمتها توتنهام هوتسبير، الذي قيل إنه يراقب اللاعب تمهيدًا للتعاقد معه خلال الميركاتو الحالي.

عروض ضم عمر مرموش

أفادت شبكة "A Spor" التركية، بأن جالطة سراي مهتم بالتعاقد مع عمر مرموش، حيث يسعى لتعزيز خط هجومه بعد رحيل الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

ويرغب بطل الدوري التركي في ضم مرموش؛ لتشكيل ثنائية هجومية مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، ومن المتوقع أن يجري إنزو ماريسكا تغييرات واسعة في تشكيل مانشستر سيتي.

ويواجه جالطة سراي منافسة قوية من توتنهام هوتسبير الذي يستعد لتقديم عرض رسمي للتعاقد مع مرموش، ويضع أتلتيكو مدريد اللاعب المصري هدفا رئيسيا؛ في حالة رحيل جوليان ألفاريز عن صفوفه، كما تراقب أندية أستون فيلا وبرشلونة ويوفنتوس موقف اللاعب.
 

هل يرحل مرموش عن مانشستر سيتي؟

مانشستر سيتي أثار الجدل؛ بعدما كشف عن القميص الاحتياطي الذي سيخوض به منافسات موسم 2026-2027 خارج ملعبه، حيث ظهر عمر مرموش ضمن نجوم الفريق المشاركين في الحملة الدعائية الخاصة بالقميص الجديد، إلى جانب عدد من أبرز لاعبي النادي.

واعتبرت جماهير السيتي ظهور مرموش في الإعلان، إشارة إيجابية إلى استمرار اللاعب داخل صفوف الفريق، خاصة أن الأندية كثيرًا ما تعتمد على العناصر التي تدخل ضمن خططها المستقبلية في الحملات الترويجية الخاصة بالموسم الجديد، رغم أن النادي لم يصدر أي بيان رسمي يحسم موقف اللاعب.

ويترقب مرموش انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد؛ من أجل التعرف على دوره تحت قيادة ماريسكا، الذي ينتظر أن يمنح الفرصة لعدد من اللاعبين لإثبات قدراتهم، في ظل التغييرات التي يشهدها الفريق بعد نهاية الموسم الماضي.

وعاد النجم المصري من عطلته الصيفية عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، إلى إنجلترا؛ للانضمام إلى استعدادات مانشستر سيتي للموسم الجديد.

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