5 أندية أوروبية تصارع جلطة سراي حول صفقة مرموش

ذكرت تقارير صحفية تركية أن عمر مرموش أصبح محل اهتمام أحد عمالقة أوروبا لتشكيل ثنائية هجومية مع النيجيري فيكتور أوسيمين.

ووفقا لشبكة "A Spor" التركية فإن جلطة سراي مهتم بالتعاقد مع عمر مرموش، حيث يسعى لتعزيز خط هجومه بعد رحيل الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

ويرغب بطل الدوري التركي بضم مرموش لتشكيل ثنائية هجومية مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، ومن المتوقع أن يجري إنزو ماريسكا تغييرات واسعة في تشكيل مانشستر سيتي.

ويقيم مانشستر سيتي قيمة عمر مرموش بما يتراوح بين 52 و70 مليون جنيه إسترليني، ولذلك يدرس غالطة سراي استعارة المصري لضمه إلى إسطنبول.

وسجل مرموش 16 هدفا وصنع 6 خلال 61 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات.

عروض مرموش

ويواجه جلطة سراي منافسة قوية من توتنهام هوتسبير الذي يستعد لتقديم عرض رسمي للتعاقد مع مرموش، ويضع أتلتيكو مدريد المصري كهدف رئيسي في حالة رحيل جوليان ألفاريز عن صفوفه، كما تراقب أندية أستون فيلا وبرشلونة ويوفنتوس موقف اللاعب.