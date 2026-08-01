مشهد إنساني .. وزير التعليم يجلس على ركبتيه أمام أول الثانوية العامة الدمج لتهنئته

شهد حفل تكريم أوائل الثانوية العامة 2026 بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، مشهد إنساني لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف الذي جلس على ركبتيه أمام الطالب أحمد شعراوي الأول على الثانوية العامة الدمج طالب من ذوي الهمم" ، ليقدم له عددا من الكلمات التشجيعية بمناسبة تفوقه في الثانوية العامة

وكرم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك تقديرًا لما حققوه من تفوق علمي مشرف، وتأكيدًا على اهتمام الدولة برعاية النماذج المتميزة من أبنائها، وتحفيزهم على مواصلة مسيرة النجاح والإبداع بما يسهم في بناء مستقبل الوطن.

وخلال اللقاء استمع الوزير باهتمام إلى الطلاب أوائل الثانوية العامة، حيث أدار معهم حوارًا مفتوحًا تناول رحلة تفوقهم الدراسي والعوامل التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، كما اطلع على تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية خلال المرحلة الجامعية المقبلة.

ومن جانبهم، أعرب الطلاب عن رغباتهم في الالتحاق بعدد من الكليات، من بينها الطب والهندسة والحقوق والألسن والإعلام والسياسة والاقتصاد، إلى جانب اهتمام عدد منهم بدراسة تخصصات البرمجة وعلوم البيانات والتكنولوجيا، مؤكدين تطلعهم إلى الإسهام في بناء مستقبل الوطن من خلال التميز العلمي والمهني.

كما أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم للسيد الوزير على هذا التكريم، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بجودة العملية التعليمية، كما عبروا عن إدراكهم لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم باعتبارهم نماذج مشرفة للشباب المصري، ووجهوا الشكر والتقدير إلى أسرهم ومعلميهم الذين كان لهم، بعد توفيق الله، الدور الأكبر في تحقيق هذا التفوق.

كما قدم عدد من الطلاب الأوائل نصائح لزملائهم والأجيال المقبلة، مؤكدين أن تنظيم الوقت، والاجتهاد، ووضع أهداف واضحة، والالتزام بخطة دراسية متوازنة، جميعها تمثل ركائز أساسية لتحقيق النجاح والتفوق الدراسي.

جاءت احتفالية التكريم بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور أكرم حسن مساعد الوزير للمبادرات الرئاسية وشؤون تطوير المناهج، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للامتحانات والتقييم التربوي، والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والأستاذة نادية عبدالله مستشار الوزير لشؤون المعلمين.