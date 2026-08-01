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مشهد إنساني .. وزير التعليم يجلس على ركبتيه أمام أول الثانوية العامة الدمج لتهنئته
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مشهد إنساني .. وزير التعليم يجلس على ركبتيه أمام أول الثانوية العامة الدمج لتهنئته

تكريم أوائل الثانوية العامة
تكريم أوائل الثانوية العامة
ياسمين بدوي

شهد حفل تكريم أوائل الثانوية العامة 2026 بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، مشهد إنساني لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف الذي جلس على ركبتيه أمام الطالب أحمد شعراوي الأول على الثانوية العامة الدمج طالب من ذوي الهمم" ، ليقدم له عددا من الكلمات التشجيعية بمناسبة تفوقه في الثانوية العامة

وكرم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك تقديرًا لما حققوه من تفوق علمي مشرف، وتأكيدًا على اهتمام الدولة برعاية النماذج المتميزة من أبنائها، وتحفيزهم على مواصلة مسيرة النجاح والإبداع بما يسهم في بناء مستقبل الوطن.

وخلال اللقاء استمع الوزير باهتمام إلى الطلاب أوائل الثانوية العامة، حيث أدار معهم حوارًا مفتوحًا تناول رحلة تفوقهم الدراسي والعوامل التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، كما اطلع على تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية خلال المرحلة الجامعية المقبلة.

ومن جانبهم، أعرب الطلاب عن رغباتهم في الالتحاق بعدد من الكليات، من بينها الطب والهندسة والحقوق والألسن والإعلام والسياسة والاقتصاد، إلى جانب اهتمام عدد منهم بدراسة تخصصات البرمجة وعلوم البيانات والتكنولوجيا، مؤكدين تطلعهم إلى الإسهام في بناء مستقبل الوطن من خلال التميز العلمي والمهني.

كما أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم للسيد الوزير على هذا التكريم، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بجودة العملية التعليمية، كما عبروا عن إدراكهم لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم باعتبارهم نماذج مشرفة للشباب المصري، ووجهوا الشكر والتقدير إلى أسرهم ومعلميهم الذين كان لهم، بعد توفيق الله، الدور الأكبر في تحقيق هذا التفوق.

كما قدم عدد من الطلاب الأوائل نصائح لزملائهم والأجيال المقبلة، مؤكدين أن تنظيم الوقت، والاجتهاد، ووضع أهداف واضحة، والالتزام بخطة دراسية متوازنة، جميعها تمثل ركائز أساسية لتحقيق النجاح والتفوق الدراسي.

جاءت احتفالية التكريم بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط  الاستراتيجي والمتابعة، والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور أكرم حسن مساعد الوزير للمبادرات الرئاسية وشؤون تطوير المناهج، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للامتحانات والتقييم التربوي، والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والأستاذة نادية عبدالله مستشار الوزير لشؤون المعلمين.

May be an image of ‎text that says '‎اوائل الثانوية العامة 2026/2025 الشعبة الأدبية الدمج التعليمى MAKCAΑ 신문레즈터 製 وككيو F動慧ピ新打合解 ND احمد شعراوی رفعت السيد الأول: المركز رقم الجلوس 2236990 :شرق مدينة نصر 319 المجموع : الإدارة المحافظة: القاهرة الملك: فهد الثانوية للبنين المدرسة مع تمنياتنا بالتوفيق والنباح لأبناننا وزارة التربية و التعليم والتعليم الفنى‎'‎
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