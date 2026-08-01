بقوة 1184 حصانا.. تسريب صور سيارة فيراري F80 الخارقة قبل طرحها

بعد الكشف عن طراز 12Cilindri Manuale، يبدو أن الإطلاق الكبير القادم لشركة فيراري سيكون النسخة المكشوفة F80 Aperta، حيث رُصدت سيارة خارقة تخضع لاختبارات ميدانية على الطرقات.

ويأتي هذا الحدث ضمن خطة مارانيلو المزدحمة بإطلاق سيارات جديدة خلال عام 2026.



إرث سيارات فيراري الخارقة وتاريخ طراز F80

تشهد كل 10 سنوات إطلاق سيارة فيراري خارقة جديدة، وتمثل F80 أيقونة عقد العشرينيات.

ويحمل هذا الطراز اسمه تكريمًا لذكرى مرور 80 عامًا على تأسيس الشركة، وقد بدأ إنتاج النسخة الكوبيه في عام 2025 بعدد محدود يبلغ 799 سيارة خصصت لعملاء مميزين، وبيعت بالكامل.

وتشير التوقعات إلى أن إنتاج النسخة المكشوفة سيقتصر على 399 سيارة فقط حول العالم، لتصبح إصدارًا شديد الندرة.

تصميم F80 Aperta والمحرك الهجين بقوة 1184 حصان

من المتوقع أن تحتفظ النسخة المكشوفة Aperta بتصميم أبواب الفراشة المميز الموجود في النسخة ذات السقف الصلب، على غرار ما حدث سابقًا مع طراز LaFerrari Aperta.

ولا يتوقع وجود تغييرات في المقصورة الداخلية، ويمتد هذا الثبات إلى المنظومة الميكانيكية.

تعتمد السيارة على محرك هجين يجمع بين محرك V6 مزدوج التوربو سعة 3 لتر مستمد من سيارات سباقات التحمل، إلى جانب 3 محركات كهربائية، وينتج هذا النظام قوة إجمالية تبلغ 1184 حصانًا، ويتيح السقف المكشوف للسائقين الاستمتاع بهدير المحرك بصوت أعلى وأكثر وضوحًا.