بعد زيادة أسعار الكهرباء.. المكواة والكاتيل أجهزة طوارىء تنسف رصيد العداد

يلجأ الكثيرون من المواطنين للبحث عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء خاصة بعد زيادة أسعار الكهرباء التي اقرتها وزارة الكهرباء امس بمتوسط زيادة 12٪ وثبات سعر الشريحة الأولى.

ترشيد الاستهلاك لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة ملحة لتوفير رصيد عداد الكهرباء أو فاتورة الكهرباء.

أخطاء في منزلك تؤدي لنفاذ رصيد العداد

- اللمبة العادية.

- ترك الشاحن والسخان في الغيشة.

كيف تحافظ على رصيد عداد الكهرباء بعد زيادة الاسعار

- اضبط التكييف دائما على 24 درجة مئوية، فكل درجة ترفعها توفر 5% من إستهلاك الكمبروسر، نظف فلاتر التكييف مرة كل أسبوعين لتجنب بذل الموتور مجهوداً مضاعفاً يسحب تياراً أعلى.

- تجنب ترك السخان يعمل طوال اليوم؛ قم بتشغيله قبل الإستخدام بـ 10 دقائق فقط ثم إفصله مباشرة.

- المكواة والكاتل: هذه أجهزة "طوارئ". إستخدامهم للضرورة القصوى وبحساب، لأنهم يجعلوا العداد "يعد" نبضات سريعة جداً تسحب الرصيد في دقائق.

- أترك مسافة 15 سم خلف الثلاجة لتهوية الموتور، وإفحص جوان الباب لمنع تسريب البرودة.، وإحرص على إذابة الثلج بإنتظام...

- إنزع فيش الشواحن، وأجهزة الرسيفر، والميكروويف، والشاشات عند عدم الإستخدام فمرور التيار بها يستهلك رصيداً فعلياً.

- إستبدل اللمبات العادية القديمة فوراً بلمبات LED عالية الكفاءة لأنها تستهلك ربع الطاقة.

- شغل الغسالة بكامل حمولتها دفعة واحدة، مع إلغاء استخدام مجفف الغسالة (Dryer) تماماً والإعتماد على الشمس.

- إعتمد على مشتركات كهربائية تحتوي على مفتاح فصل عمومي (ON/OFF) لإغلاق هذه الأجهزة معاً بضغطة واحدة قبل النوم.

اسعار الكهرباء بعد الزيادة



الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة بسعر 68 قرشًا للكيلووات/ساعة

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة بسعر 98 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا.

الشريحة الثالثة: من 0 حتى 200 كيلووات/ساعة بسعر 115 قرشًا بدلًا من 95 قرشًا.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة بسعر 173 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة بسعر 214 قرشًا بدلًا من 195 قرشًا.

في حالة تجاوز الاستهلاك 650 كيلووات/ساعة شهريًا

الشريحة السادسة: من 0 حتى 1000 كيلووات/ساعة بسعر 251 قرشًا بدلًا من 210 قروش.

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات/ساعة بسعر 274 قرشًا بدلًا من 258 قرشًا.