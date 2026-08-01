البحرين تستنكر الهجمات الإيرانية على منشآت مدنية في الكويت وتدعو لوقف الاعتداءات فورًا

أدانت مملكة البحرين، تكرار الهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية في دولة الكويت، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الكويت وأمنها واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان رسمي اليوم السبت، إن الضربات الإيرانية تشكل مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن كونها خرقًا واضحًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وجددت البحرين تأكيد تضامنها الكامل مع دولة الكويت، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات التي تنفذها إيران ووكلاؤها في المنطقة، وإنهاء التهديدات التي تستهدف أمن الملاحة البحرية.

وأصدرت السفارات الأمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط تحذيرات أمنية جديدة لمواطنيها المقيمين أو المتواجدين في كل من الكويت، والسعودية، ومصر، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، داعيةً إلى توخي أقصى درجات الحذر في ظل استمرار التوترات الإقليمية.

وأكدت السفارات، في بيانات متطابقة، أن الوضع الأمني في المنطقة لا يزال معقدًا، مشيرة إلى وجود احتمال لحدوث تصعيد غير متوقع قد يؤثر على حركة السفر والأوضاع الأمنية.

وجاء في البيان: "نظرًا لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لا يزال الوضع الأمني معقدًا مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. وينبغي على الأمريكيين الموجودين حاليًا في المنطقة توخي مزيد من الحذر واليقظة، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجال الجوي بشكل دوري، وحدوث اضطرابات في السفر."

وكانت السفارتان الأمريكيتان في إسرائيل والأردن قد أصدرتا في وقت سابق من اليوم تحذيرات مماثلة، حثتا فيها المواطنين الأمريكيين على متابعة المستجدات الأمنية والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.