هيفاء وهبي تشعل أجواء الساحل الشمالي بحفل جماهيري كامل العدد في رأس الحكمة

أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، مساء الجمعة، حفلاً غنائياً ضخماً في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير، في واحدة من أبرز السهرات الفنية التي شهدها موسم صيف 2026، حيث توافد الآلاف من محبيها للاستمتاع بأمسية غنائية حافلة شهدت تفاعلاً لافتاً منذ اللحظات الأولى لانطلاقها.

وقدمت هيفاء وهبي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها التي ارتبط بها جمهورها على مدار السنوات الماضية، إلى جانب عدد من أعمالها الحديثة، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين رددوا كلمات الأغنيات وصفقوا لها طوال فقرات الحفل.

وشهدت الأمسية استخدام مؤثرات بصرية وإضاءات مميزة زادت من حماس الجمهور، فيما حرصت هيفاء على التواصل المباشر مع الحاضرين، حيث تبادلت معهم الحديث أكثر من مرة، معربة عن سعادتها بإحياء الحفل في مصر، وموجهة الشكر للجمهور على حفاوة الاستقبال، كما رددت على المسرح عبارة: "مصر عظيمة"، وهو ما قوبل بتصفيق وهتافات واسعة من الحضور.

وقبل انطلاق الحفل، شاركت هيفاء وهبي جمهورها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت خلاله أثناء استعدادها للصعود إلى المسرح، معبرة عن حماسها للقاء جمهورها، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيراً من متابعيها.

واستمرت أجواء الحفل لساعات، وسط تفاعل مستمر من الجمهور الذي حرص على توثيق اللحظات المميزة بالصور ومقاطع الفيديو، بينما شهدت فقرات الأمسية حضوراً لافتاً من محبي الفنانة الذين توافدوا من مختلف المحافظات لقضاء ليلة غنائية مميزة في الساحل الشمالي.

ويأتي الحفل ضمن موسم الحفلات الصيفية الذي يشهده الساحل الشمالي هذا العام، والذي يستقطب عدداً كبيراً من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، في ظل الإقبال الجماهيري المتزايد على الفعاليات الفنية التي تقام بالمنطقة خلال أشهر الصيف.

وتواصل هيفاء وهبي نشاطها الفني من خلال إحياء عدد من الحفلات داخل مصر وخارجها، بالتزامن مع استعدادها للإعلان عن أعمال فنية جديدة خلال الفترة المقبلة، في إطار استمرار حضورها على الساحة الغنائية