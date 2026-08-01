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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

زواج حفيدة علي جمعة .. عقد قرانها بنفسه في حفل عنوانه البساطة .. صور

الدكتور علي جمعة يعقد قران حفيدته نور في حفل اتسم بالبساطة والجمال
الدكتور علي جمعة يعقد قران حفيدته نور في حفل اتسم بالبساطة والجمال
محمد شحتة

احتفل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بعقد قران حفيدة نور، على عريسها أحمد، بالقاعة المفتوحة المجاورة لمسجد فاضل بمدينة السادس من أكتوبر وهو مسجد الدكتور علي جمعة.

وأقيم حفل الزفاف بحضور أهل العروسين وأشهر عقد القران الدكتور علي جمعة، واتسم الحفل الذي حضره أيضا الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالبساطة.

عقد قران حفيدة علي جمعة

وحرصت نور حفيدة الدكتور علي جمعة، على عقد القران قبل البدء في حفل الزفاف، كما قالت منظمة الحفل على انستجرام: ما شاء الله تبارك الله من احلي المواقف الي شفتها ان العروسه طلبت يكون كتب الكتاب قبلها والإشهار للجميع في حفله كتب الكتاب والسبب ان يكون دخول ليهم مع بعض ماسكين اليد يكون شرعي وحلال وتصوير الصور يكون حلال ومن اكتر المواقف الي حبيبتها ان كل لحظه تكون حلال وتقوي لله وشرعي الله يحفظها من اي شر ويحفظهم من عيون الناس يارب ويرزقنا جميعا حب الله.

علي جمعة حفيدة علي جمعة عقد قران حفيدة علي جمعة زواج حفيدة علي جمعة أسرة علي جمعة مسجد فاضل

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